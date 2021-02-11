Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi - Son Dakika

Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi

11.02.2021 16:44
Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi, System.String[]

İtalya'da koronavirüs hastası yaşlı bir kadın, damarlarındaki pıhtılaşma sonucu parmakları kangren olunca doktorlar üç parmağını kesti.

İtalya'da yaşayan 86 yaşındaki kadın, uzun bir süre koronavirüs ile mücadele etti. Virüs, damarlara zarar verince kadının parmakları çürümeye başladı. Doktorlar, kadının çürüyen üç parmağını kesti.

"VİRÜS SAĞLIKLI DOKULARA ZARAR VEREBİLİR"

Virüsün bazı hastaların kan damarlarına zarar verdiğini belirten doktorlar, damarlarda pıhtı oluşması sonucu kan gitmeyince parmaklarda kangren oluşmaya başladığını söyledi. Uzmanlar, virüsün kan damarlarına neden zarar verdiği konusunda emin olmadıklarını fakat bağışıklık sisteminin virüse verdiği aşırı tepkinin vücudun sağlıklı dokularına zarar verebileceğini açıkladı.

Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi

İLK DEFA PARMAK KESMEMİŞLER

Doktorlar, İtalya'da daha önce birçok koronavirüs tedavisi gören hastanın el ve ayak parmaklarını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi. İngiliz Profesör Roopen Arya, koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde otuzunun damarında pıhtılaşma tespit ettiklerini ifade etti.

Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi

İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs kan damarlarına zarar verince yaşlı kadının parmakları kesildi - Son Dakika Dünya


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