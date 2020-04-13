Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kapadokya'ya özgü kayadan oyma depolarda dinlendirilerek üretilen olgunlaşmış sirkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.



Yöredeki bağlarda yetiştirilen üzüm, önce preslenip şıra haline getiriliyor. Elde edilen şıra, sonbaharda içinde gürgen ağacından üretilen sirke bakterilerini barındıran talaşların bulunduğu kayadan oyma mahzenlere konuluyor, fermantasyonun ardından da depo tanklarına alınıyor.

Haftalarca süren aşamanın ardından tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen sirke şişelenip paketleniyor.



Doğallıktan taviz vermemek adına içinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan sirke, lezzet ve aroma yönünden zenginliği dolayısıyla tercih ediliyor.

Üç ayda 500 bin litre sirke piyasaya sunuldu

Bölgede geleneksel yöntemlerle sirke üretimi yapılan tesisin sahibi Mehmet Armağan, AA muhabirine, doğal dezenfektan olarak da kullanılabilen sirkeye koronavirüs salgınının ardından yoğun talep olduğunu ve siparişlere yetişmek için çaba harcadıklarını belirtti.



Önceki yıllarda soğuk havaların etkisini gösterdiği yılın ilk çeyreğinde üretim yapmadıklarını ancak koronavirüsün ortaya çıkmasıyla bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 500 bin litre sirkeyi piyasaya sunduklarını dile getiren Armağan, ürünleri yurt içinin yanı sıra ABD, İngiltere, Finlandiya ve Suudi Arabistan'a da gönderdiklerini söyledi.

Tam kapasite üretim

Tam kapasite üretim yapabilmek için günde 16 saat çalıştıklarını anlatan Armağan, sirkenin yapımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bölgenin doğal yapısına özgü mahzenlerden dinlendirilen sirke olgunlaşmış sirke haline geliyor. Olgunlaşmış sirke sadece bu yörede yapılabiliyor. Doğanın bize sunduğu kayadan oyma depolarda aromasının oluşması sağlanıyor. Sonbaharda üzüm, presten geçirilerek şıra elde ediliyor, kayadan oyma mahzende fermente edildikten sonra berraklaştırılıp yeniden fermantasyona tabi tutuluyor. Aromanın olgunlaşması için yaklaşık bir yıl karanlık depolarda bekletiliyor."

Armağan, koronavirüsten sonra artan talebi karşılamak için iki aydır hiç durmadan üretim yaptıklarını ifade ederek, "En ucuz hijyen malzemesi sirkedir. Kimyasal dezenfektanlar ciltte bozulma yapıyor. Sirke doğal dezenfekte amacıyla da kullanılıyor. Genelde yılın ilk üç aylık döneminde sirke satışı pek fazla olmazdı ama bu yıl aşırı talep var. 11 bin koli siparişimiz bekliyor." diye konuştu.