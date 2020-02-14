'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (2) - Son Dakika

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (2)

6 saat önce

ŞEYMA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIBakan Koca, tahliye öncesi hastanede ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (2), System.String[]

ŞEYMA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Bakan Koca, tahliye öncesi hastanede ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Koca, karantina sırasında 8 Şubat'ta 25'inci yaş gününü hastanede tek başına pasta keserek kutlamak zorunda kalan Şeyma Çakır ile de bir araya geldi. Üniversite öğrencisi Şeyma Çakır, kendisi için hazırlanan pastayı Bakan Koca ile birlikte keserek, ikinci kez doğum gününü kutladı. Bakan Koca, 5 gün önce Şeyma Çakır'ın tek başına doğum gününü kutlarken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" mesajını yazmıştı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
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