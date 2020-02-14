'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3) - Son Dakika

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3)

6 saat önce

TAHLİYE SONRASI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLERZekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin ardından tahliye edilen 42 kişiden, İngilizce öğretmeni Burcu Öner (33) ve Kitle İletişim Bölümü doktora öğrencisi Meltem Soylu (31) Başkant'te ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün...

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3), System.String[]

TAHLİYE SONRASI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin ardından tahliye edilen 42 kişiden, İngilizce öğretmeni Burcu Öner (33) ve Kitle İletişim Bölümü doktora öğrencisi Meltem Soylu (31) Başkant'te ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki arkadaş burada dua ettikten sonra ayrıldı. Soylu, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bizimle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kendisi bu basın toplantısını gerçekleştirmemiş olsaydı bile kendisine teşekkür etmek için yanına gitmek istiyordum. Bugün 'Ankara'da ne yapabiliriz' diye düşündük. O yüzden de Anıtkabir'e gelmek istedik. İlk durağımız burası oldu. Türkiye'de ve Ankara'da özlediğim ilk yerlerden birisi burasıydı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Meltem Soylu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:27:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]