'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek - Son Dakika

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek

7 saat önce

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek.

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek

'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi-ek

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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