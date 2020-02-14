Son Dakika › Güncel › Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1) - Son Dakika
Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)
6 saat önce
Zekai Tahir Burak Hastanesi Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem...
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Zekai Tahir Burak Hastanesi
Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar
Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması
Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. (1)
Son Dakika Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü