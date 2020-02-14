Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1) - Son Dakika

Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)

6 saat önce

Zekai Tahir Burak Hastanesi Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem...

Zekai Tahir Burak Hastanesi

Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar

Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması

Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. (1)

Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)

Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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