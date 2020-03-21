Koronavirüs karantinasına uymayanlara 3150 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs karantinasına uymayanlara 3150 lira ceza - Son Dakika

Koronavirüs karantinasına uymayanlara 3150 lira ceza

7 saat önce

GAZİANTEP İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yurt dışından gelen ve bu kişiler ile bir arada kalan ya da temas edenlere, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapacak.

Koronavirüs karantinasına uymayanlara 3150 lira ceza, System.String[]

GAZİANTEP İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yurt dışından gelen ve bu kişiler ile bir arada kalan ya da temas edenlere, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapacak. Yasağa uymayanlara 3150 lira para cezası verilecek. Kabahatler Kanunu kapsamında da 392 lira para cezası uygulanacak. 2'nci kontrolde de ikametinde bulunmayanlar hakkında, yeniden para cezası uygulanıp, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli süreç başlatılacak.

Gaziantep Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs ile ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu. Alınan kararlar doğrultusunda, yurt dışından gelenler ile bu kişilerle bir arada kalan veya temas edenler, 14 gün süreyle ikametlerinden çıkamayacak. Yasağa uymayanlara ise ceza uygulanacak. Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan, yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle koronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünden yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki '1'nci ikaza' uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları'na riayet etmemekten idari para cezası (3150 TL) uygulanacak, yapılacak '2'nci kontrolde' de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3150 TL) uygulanacak. Ayrıca TCK'nın 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi 392 TL, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yasal işlem yapılacaktır."

İkametlerinde koronavirüs takibini reddedenlerin de kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakledileceği kaydedilen açıklamada, Gaziantep'te bulunan piknik ve mesire alanlarının ise geçici süreyle kapalı tutulacağı bildirildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:33 Kaynak: DHA

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