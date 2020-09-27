Koronavirüs karantinasında olanlara yeni önlem! Elektronik kelepçe geliyor - Son Dakika

Koronavirüs karantinasında olanlara yeni önlem! Elektronik kelepçe geliyor

Türkiye'deki koronavirüs salgınında test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinada olması gereken kişilerin dışarıya çıkmalarının önüne geçmek için elektronik kelepçe benzeri bir uygulama getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının evdeki karantinadan kaçıp dışarıya çıkmalarının önüne geçmek için yeni bir proje hazırlığında. Buna göre bakanlık elektronik kelepçe benzeri bir sistem getirerek hastalara bileklik takacak ve evlerinden dışarı çıktıklarında sistem uyarı verecek.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre; pozitif olup evinde karantinada kalması gerekirken dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulamaya gidiliyor. Kesinlikle bileklik uygulaması yapılacak.

1. MODEL: MERKEZDEKİ ALARM ÇALACAK

Ancak bunun için iki farklı model var ve bunun hangisinde karar kılmaları gerektiği konusunu tartışıyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması…

2. MODEL: ÖNCE EVDEKİ SONRA MERKEZDEKİ ALARM ÇALACAK

İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor. İlkinde kişi dar bir alanda çıksa dahi alarm çalabildiği dikkate alınarak, eve bir kutu halinde ikinci cihaz konuluyor.

Daha bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Ayrıca bu kutu yerinden hareket ettirildiğinde de merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor.

Bakan Koca hangisinin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıkladı.

Koronavirüs karantinasında olanlara yeni önlem! Elektronik kelepçe geliyor

Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı, Habertürk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 08:08

Son Dakika Sağlık Koronavirüs karantinasında olanlara yeni önlem! Elektronik kelepçe geliyor - Son Dakika

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