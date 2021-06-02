Koronavirüs karantinasını ihlal eden kadına 'kasıtlı olmamak'tan beraat - Son Dakika

KAYSERİ'de, kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla koronavirüs karantinasını ihlal eden E.R. (46), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme hakimi, sanığın kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına hükmederek, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraatine karar verdi.

Kayseri'de yaşayan E.R. adlı kadının, geçen yıl 21 Eylül'de, Covid-19 testi pozitif çıktı. E.R., 4'üncü gününde karantinayı ihlal ederek, evinden dışarı çıktı. Polis kontrolünde, karantinada olması gerektiği belirlenen E.R. hakkında tutanak hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma da başlatılırken, iddianame düzenlendi. Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen E.R.'ye TCK'nın 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'EŞİM DARBETTİ, ANNEME GİTMEK ZORUNDA KALDIM'Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık E.R. hazır bulundu. Testinin pozitif çıktığını anlatan E.R., "Karantinada olduğum sırada eşimle tartışmaya başladık. Beni darbetti. Bu yüzden annemlerin evine gitmek zorunda kaldım. Kasıtlı olarak evden çıkmadım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık E.R.'nin kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına hükmederek, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraatini kararlaştırdı.