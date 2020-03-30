Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası - Son Dakika

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Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası
6 saat önce
Artvin'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Artvin'de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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