Koronavirüs karasinekle mekanik olarak taşınabilir - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), karasineklerle mekanik taşınabilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Satar yaptığı açıklamada, 2003 yapılan bilimsel bir çalışmada hindi koronavirüsünün karasineklere laboratuvar ortamında bulaştırıldığını, yapılan çalışmada karasineklerin hindi koronavirüsünü barındırma ve aktarma yetenekleri incelendiğini söyledi.

Yapılan çalışma sonucunda karasineklerin hindi koronavirüsünü taşıma potansiyeline sahip olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Satar, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışma sineklerin bunu kuşlara bulaştırdığı ile ilgilidir ancak yeni tip koronavirüsün ile bu virüs oldukça farklı olsa da aynı aileye sahiptir. Yeni tip koronavirüsün karasineklerle mekanik taşınabilme olasılığı zor görülse de bu konuda çalışma olmadığından karasineklerle mekanik taşınma olasılığına karşı dikkatli olunması gerekiyor."

Karasineklerin 100'den fazla patojeni yani insan ve hayvanlarda hastalıklara neden olabildiğini aktaran Satar, "Karasinekler, parazit kurt yumurtalarını, tekhücreli canlılar olan protozoa kistleri ve trofozoitleri, bakteri, mantarlarını ve virüsleri, kusma veya dışkılama yoluyla mekanik iletim yoluyla ilettikleri yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.