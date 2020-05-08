Koronavirüs: 'Katar'ın göçmen işçileri yiyecek dileniyor' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: 'Katar'ın göçmen işçileri yiyecek dileniyor' - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: 'Katar'ın göçmen işçileri yiyecek dileniyor'

6 saat önce

Onlarca göçmen işçi ile görüşen Guardian gazetesi Katar'da binlerce göçmenin Covid-19 salgını sürecinde işsiz, parasız ve çaresiz, mahsur kaldıklarını anlatıyor.

Koronavirüs: 'Katar'ın göçmen işçileri yiyecek dileniyor', System.String[]

Guardian gazetesinin, 20'yi aşkın görüşmeye dayanarak kaleme aldığı özel haberinde, Katar'da binlerce göçmen işçinin Covid-19 salgını yayıldıkça işsiz, parasız ve çaresiz, mahsur kaldıkları anlatılıyor.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar'da her dört kişiden birinin koronavirüs testleri pozitif çıkar ve salgın hızla yayılırken, felce uğrayan ekonomiden en ağır payın göçmen işçilere düştüğünü yazan Guardian, işini kaybedip ülkeden de ayrılamayan binlerce göçmenin yiyecek dilenmek zorunda kaldığını yazıyor.

Gazeteyle görüşen göçmen işçiler Dünya Kupası'na ev sahibi seçilen bu Körfez ülkesinde nasıl aniden işten atıldıklarını ve beş parasız kalakaldıklarını anlatıyorlar. Göçmen işçilerin bir kısmı çok çaresiz olmalarına rağmen ülkelerine de dönemediklerini, bazıları ise yardım kuruluşlarından ya da patronlarından yiyecek dilenmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Güvenlikleri nedeniyle görüşülen tüm göçmen işçilerin söyledikleri, isimleri değiştirilerek verilmiş.

Bangladeşli temizlikçi Rafiq Mart ayında işten çıkarılmış. "Fazla yiyeceğim kalmadı. Sadece pirinç ve mercimek var. Bir kaç gün daha yeter. Bu da bitince ne yapacağım?" diye soruyor.

Ekonomisi 2 milyonu aşkın göçmen işçiyle dönen Katar, şu anda dünyada nüfusa oranla salgının en yaygın olduğu ülke. Nüfusu yalnızca 2 milyon 800 bin olan ülkede 16 bin vaka var ve bunların yaklaşık dörtte biri son 10 gün içinde tespit edildi.

Salgın en çok göçmen işçiler arasında yaygın. Hükümet vakaların çoğunun hafif olduğunu ve şu ana kadar sadece 12 kişinin hayatını kaybettiği salgında ölüm oranının çok düşük olduğunu söylüyor.

Dönüm noktası: Nisan ortasındaki kararname

Katar hükümetinin Nisan ayı ortalarında koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerini durduran şirketlere, işçilerini ücretsiz izne çıkarma ya da iş akitlerine son verme izni veren bir kararname yayınlamasıyla birlikte işten çıkarmalar başlamış.

Hükümet işçilerin, genellikle işverenler tarafından sağlanan, kalacak yer ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilmesi gerektiğini de bildirmiş ancak işçilerin tanıklıkları bazı durumlarda buna uyulmadığını gösteriyor.





Katar'a iki ay önce gelen bir güzellik uzmanı, maaşının sadece yarısını aldığını ve işten çıkarıldığını anlatıyor:

"Peki benim Filipinlerdeki ailem ne olacak? Benim göndereceğim parayla geçiniyorlar. Ben nasıl yiyecek alacağım. Bize yiyecek veren yok. Patronum bile vermiyor" diyor.

En kötü durumda olanlar ise çalışma izni olmayanlar ve 'serbest vize' denilen bir izinle ülkede kalanlar. Bunlar genellikle kısa dönemli ya da geçici işlerde çalışan, sürekli bir işverenleri olmadığı için kalacak yerleri ve gıdalarını kendileri bulmak zorunda olan insanlar.

Bangladeş'ten boya badana ustası Saidul bu şekilde 'serbest vize' ile Katar'da bulunanlardan biri. Mart ortalarından bu yana işsiz olduğunu anlatıyor. "Bütün biriktirdiğim parayı harcadım. Arkadaşlardan, akrabalarımdan borç alarak kira ödüyor ve yemek yiyebiliyorum. İş olmadan yaşamak çok zor. Koronadan korkmuyorum ama iş bulamamak büyük sorun" diyor.

Sanayi bölgesi ve yüzbinlerce işçinin barındığı yatakhaneler

Ev işçilerinin durumu da riskli. Nepal'den gelen bir grup "yatılı olmayan" ev işçisi, normal olarak gündüzleri evlerde çalışıp geceleri kendi kaldıkları odalara dönüyor. Ama salgın baş gösterince yanlarında çalıştıkları aileler onların yanında kalmalarını şart koşmuşlar. Fazla çalıştırılmaktan ve hastalanmaktan korktukları için bunu kabul etmeyenler işlerini kaybetmiş ve çok zor durumla kalmış.

Birlikte yaşayan bir grup ev işçisinden biri kendilerine iş bulan ajansın artık maaşlarının ödenmeyeceğine dair bir kağıt imzalamaya zorladığını anlatıyor. Mart ayının başından bu yana sadece 22 dolar almışlar.

"Hiç paramız kalmadı. Ajanstakilerden yiyecek dilendik. Sonunda bir şeyler verdi ama bu bitince ne yapacağız belli değil" diyor.

Doha'nın varoşlarındaki, çalışma kampları, fabrikalar ve atölyelerle dolu bu uçsuz bucaksız sanayi bölgesinin önemli bir kısmında Mart ayında salgının ortaya çıkmasından bu yana sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Kalabalık yatakhanelerde yüzbinlerce işçinin yaşadığı bölgenin giriş çıkışları, metal barikatlar kurmuş polis tarafından kontrol ediliyor.

Hükümet şirketlere, karantinada ya da hükümetin koyduğu yasaklar nedeniyle izolasyonda olan işçilerinin ücretlerini ödeyebilmesi için 800 milyon doları aşkın kredi fonu açtı. Fakat Guardian'la konuşan sanayi bölgesindeki bazı işçiler kendilerine ücret ödenmediğini anlattılar.

Hindistan'dan işçi Feroz iki aydır sanayi bölgesinden çıkamadığını anlatıyor.

"Şirket bize Nisan ayı maaşımızı ödemeyeceğini söyledi ama biraz yiyecek verdi. Fakat artık o da bitti. Bir kaç gün önce bir kutu yumurta ve biraz yağ vermişlerdi. Hepsi bu. O kadar çok sorunumuz var ki. Adeta hapishanedeyiz" diyor.

Katar hükümeti yetkilileri ise sanayi bölgesine her gün 1000 kamyon yiyecek ve işçiler için koruyucu malzeme gönderildiğini söylüyor.

Körfezde genel bir sorun

Katar'daki düşük ücretli göçmen işçilerin durumu aslında Körfez ülkelerinin çoğunda yaşananları yansıtıyor. Bu ülkelerin ekonomileri hemen tamamen Asya ve Doğu Afrika ülkelerinden gelen milyonlarca göçmen işçiye dayanıyor.

Kuveyt'te işini kaybeden ve evine dönemeyen göçmenler arasında intiharların arttığına ilişkin haberler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden işçiler de hem işlerini kaybettiklerini hem evlerine dönemediklerini söylüyorlar. Suudi Arabistan ise salgın sürecinde binlerce Etiyopyalı ev işçisini sınır dışı etti.

İnsan hakları örgütlerinden oluşan bir koalisyon Nisan ayında Körfez ülkelerine yolladığı mektup ile ucuz işgücü olarak kullanılan göçmen işçilerin salgın karşısında korumasız olduğunu kaydederek hükümetleri salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları azaltmak için adımlar atmaya çağırdı.

Katar hükümeti işçilere bedava test ve tedavi sağladığını ve salgını kontrol altına alabilmek için bir dizi sıkı kuralı yürürlüğe koyduğunu, yaygın bir bilgilendirme kampanyası sürdürdüğünü ve çok sayıda test yaptığını söylüyor.





The Guardian, Koronavirüs, Katar, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:46 


Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu         
13:04
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti         
13:03
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti         
13:03
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti         
13:00
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak         
12:59
2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu 2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu         
12:57
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları         
12:48
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı         
12:47
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı         
12:36
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu         
12:22
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor         
12:14
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum         
12:06
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak         
12:03
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi         
12:00
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı         
11:43
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor         
11:37
Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı         
11:33
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi         
11:15
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz         
11:14
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi 13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi         
11:13
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun         
11:11
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi         
11:11
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 14:54:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: 'Katar'ın göçmen işçileri yiyecek dileniyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]