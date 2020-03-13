Koronavirüs kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Koronavirüs kavgası: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Koronavirüs kavgası: 1 yaralı

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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