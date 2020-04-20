"Koronavirüs kaygısı, davranış tekrarına sebep oluyor"

Koronavirüs salgınının birçok kişide kaygı ve takıntıya sebep olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Selin Kalabaş, salgının takıntıya meyilli kişileri daha fazla etkilendiğini belirtti. Kalabaş, "Hem kendisini virüsten korumak hem de başkasına virüsü bulaştıracağı korkusu ile bu kişiler saatlerce ellerini yıkayıp çeşitli önlemler alabilir. Kaygı ve korku insanlarda davranış tekrarına sebep oluyor" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını fiziksel olduğu kadar ruh sağlığını da tehdit ediyor. Virüsten korunmada baş aktörün hijyen olması nedeniyle vatandaşların sürekli el yıkayıp, dezenfektan kullandığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden (İGÜ) Öğr. Gör. Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "Koronavirüsün negatif etkilerinden biri de bazı psikiyatrik hastalıkların görülme sıklığını artırması" dedi.

"HASTALIĞA SÜRÜKLÜYOR"

Uzman Psikolog Kalabaş, en sık görülen rahatsızlığın 'Obsesif Kompulsif Bozukluk' yani bir çeşit anksiyete bozukluğu olduğunu belirterek, "Kişinin istemediği ve tekrarlanan düşüncelerden ya da imajlardan kurtulmak için bir zorlayıcı davranışı devam ettirmesi durumudur. Kişi bunun mantık dışı olduğunu bilir fakat onda rahatsızlık veren kötü hissiyattan kurtulmak için bu davranışlarını tekrarlar. Davranışı gerçekleştirdikten sonra kısa vadede kaygısı azalsa da uzun vadede onu hastalığa doğru sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

"İŞLEVSİZ ÖNLEMLER ALABİLİRLER"

Kirli olduğunu ve virüs taşıdığını düşünenlerin çeşitli temizleme davranışlarını tekrarladığını söyleyen Kalabaş, "Hem kendisini virüsten korumak hem de başkasına virüsü bulaştıracağı korkusu ile bu kişiler saatlerce ellerini yıkayıp çeşitli önlemler alabilir. Davranıştan bağımsız olarak sadece düşünce halinde takıntılar da görülebilir. Kişi bu düşünceleri bastırmak için saatlerce TV karşısında oturabilir ya da çok fazla uyuyabilir. Yani aklına gelen düşüncelerden kurtulmak için kişi işlevsiz önlemler alabilir" dedi.

"DESTEK ALINMALI"

Kalabaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalıkla ilgili haber alma takıntısı ile aslı olmayan bilgiler de dahil TV'ye internete hapsolup tüm bilgilere erişmeye çalışma da söz konusudur. Bundan dolayı kişi kendisini ve çevresindekileri virüsten korumak için aşırı şekilde kontrol etmeye çalışır. Dahası intihar ve saldırganlık vakaları da görülmektedir. Bu durumdan mustarip kişiler mutlaka bir uzmandan destek almalıdır."