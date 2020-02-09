Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813'e ulaştı - Son Dakika
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Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813'e ulaştı

6 saat önce

Çin'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813'e ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813'e ulaştı, System.String[]

Çin'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813'e ulaştı. Dünya genelinde hasta sayısı ise 37 bin 555 kişi oldu.

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde bir yiyecek pazarından çıktığı düşünülen Koronavirüs'ten kaynaklı ölümler 813'e ulaştı. Dünya genelinde hasta sayısı 37 bin 555 kişiye çıkarken, hastalıktan tamamen iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 729 kişi oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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