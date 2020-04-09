Koronavirüs kelimesini yasaklayan Türkmenistan'da sosyal mesafe manzaraları

Koronavirüs (Covid-19) kelimesinin kullanılmasının yasaklandığı Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü, 7 bin kişiyle kutlandı. Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, o kutlamalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle vaka sayıları ve ölümler her geçen gün artıyor. Virüsün görüldüğü ülkelerin neredeyse tamamı, yayılmayı önlemek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Türkmenistan'da ise bu tedbirlerin tam olarak alınmadığı görüldü.

7 BİN KİŞİYLE DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLANDI

Ülkede 3 bin 500'ü başkent Aşkabat'ta olmak üzere 7 bin bisikletçiyle Dünya Sağlık Günü kutlandı. Etkinlikler kapsamında güreş ve jimnastiğin yanı sıra, tenis, basketbol, futbol, voleybol ve satranç müsabakaları gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde ise 'sosyal mesafe kuralının' uygulanmaması dikkat çekti.

KORONAVİRÜS KELİMESİ YASAKLANMIŞTI

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkmenistan yönetiminin, ülkede 'koronavirüs' kelimesinin kullanımını yasakladığını duyurmuştu.