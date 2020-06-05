Koronavirüs, kır düğünlerine talebi artırdı - Son Dakika

Koronavirüs, kır düğünlerine talebi artırdı

ANKARA'da koronavirüs nedeniyle kır düğünlerine olan talep geçmiş yıllara göre 3-4 kat arttı.

Koronavirüs, kır düğünlerine talebi artırdı, System.String[]

ANKARA'da koronavirüs nedeniyle kır düğünlerine olan talep geçmiş yıllara göre 3-4 kat arttı. İşletmeci Oğuz Mülazimoğlu, "Koronavirüs salgını kapalı alanlardaki düğün konseptini kır bahçelerine yönlendirdi. Randevu sayılarımız çok arttı" dedi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan sektörler arasında yer almadı. Evlenme planları yapan çiftler, kapalı alan yerine daha çok açık alan düğünlerine yöneldi. Bu kapsamda Ankara'da özellikle kır düğünlerine olan talep arttı. Kır ve bahçe konseptinde düğün yaparak evlenmek isteyenlerin oranı geçmiş yıllara göre 3-4 kat arttı.

'RANDEVU SAYILARIMIZ ÇOK ARTTI'

Kır Bahçeleri İşletmesi Müdürü Oğuz Mülazimoğlu, düğün taleplerinde değişiklik olduğunu, artık insanların kapalı alanlar yerine kır bahçelerini tercih etmeye başladığını söyledi. Mülazimoğlu, "Daha önce günlük görüşme sayılarımız yaklaşık 10 ise, bugünlerde yaklaşık 3 katına çıktı. Çiftler bu dönemde kır bahçelerine yöneliyorlar, açık havada düğün yapmak istiyorlar. Haziran ayında olan düğünlerimizi pandemi nedeniyle daha sonraki aylara erteledik. Bunun haricinde düğünlerini iptal eden çiftlerimiz de oldu. Düğün çiftleri sürekli arıyorlar. Telefonlarımız neredeyse hiç susmuyor. Koronavirüs salgını kapalı alanlardaki düğün konseptini kır bahçelerine yönlendirdi. Görüşmelerimizde ve bize gelen taleplerden bunu anlıyoruz. Randevu sayılarımız çok arttı" dedi.

'TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Mülazimoğlu, bu süreçte salgına karşı önlemleri aldıklarını, tüm personeli eğitimden geçirdiklerini anlatarak, "Karşılama girişinde ateş ölçümü olacak. Uyarı levhalarımız mevcut. Maskesi olmayan misafirlerimize de maske dağıtımı yapacağız. Her masada kolonya ile ambalajlı halde tek kullanımlık hijyenik mendil ve peçete olacak. Masalarda yer alan çatal ve bıçak servisi de ambalajlı olacak. Çiftler mekanın kaç kişilik olduğunu, bir masada kaç kişinin bulunacağını öğrenmeliler. Biz örneğin, 12 kişilik masalarımızı yarı yarıya azalttık. Ayrıca düğün çiftlerimize önerilerimizden biri de, aynı aileden olan kişileri aynı masaya yönlendirmeye çalışsınlar. Onun haricinde biz masalarda sandalye aralarında 60 santimlik bir aralık bırakıyoruz. Masalar arasında ise, 1,5-2 metrelik bir aralık bırakıyoruz. Biz şuan için bu şekilde tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

'BİZLER DÜĞÜN YAPMAYA HAZIRIZ'

Kapalı düğün salonu işletmecileri de kendi önlemlerini alarak düğün sezonuna hazırlanıyor. İşletme sahibi Ali Rıza Madak "Kapalı ortamlarda normalde havalandırmaların tehlikeli olduğunu dile getiriyorlar; ancak, dışarıdan gelen taze ve temiz hava içeriye verilerek, içerideki kötü ve kirli hava aktarılacaktır. Sistemimiz normalde de bu şekildedir. Havalandırma olarak normalde içerideki hava ortamda kaldığı sürece daha tehlikeli olur. Çünkü içerideki havayı dışarıya atıp, temiz havayı içeriye almak lazım. Örneğin, bu durumda zaten 500 kişilik olan salonumuzda bunun yarısı kadar kişi kabul edeceğiz. Açık ve kapalı alanlardaki düğün salonlarına yönelik genelge çıktığı zaman biz düğün salonu işletmecileri olarak bizler düğün yapmaya hazırız. Gerekli hijyenik ve sosyal mesafe tedbirlerimizin hepsini ayarladık" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:20 Kaynak: DHA

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