Koronavirüs kısıtlamaları başladı - Son Dakika

Koronavirüs kısıtlamaları başladı

05.11.2020 00:01
Koronavirüs kısıtlamaları başladı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birçok iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra kapanacağını söyledi. Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi.

İstanbul'da, halı saha, sauna, berber, kuaför, kafe, bar, restoran, lokanta, pastane, kahvehane, spor salonları, güzellik merkezi, düğün salonu, internet kafeler gibi toplulukların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, genelge gereği 22.00'dan itibaren kapandı. Yemek hizmeti veren mekanlar ise sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecek. Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu. Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.

Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.


- İstanbul
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs kısıtlamaları başladı - Son Dakika


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