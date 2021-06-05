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Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti - Son Dakika

Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti

05.06.2021 09:11

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kademeli normalleşme tedbirlerinin ardından Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında düşüş sürüyor. Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında aşılamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran sonrasında tedbirlerde bazı rahatlamalar olabileceğini söylediği belirtildi. Öte yandan temmuz ayında ise tedbir kararlarının yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.

Türkiye'de koroanvirüs vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre,552'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti.

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

VAKALARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

"TEMMUZ AYI İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi. Yerli ve milli aşı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, ekim, kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı.

Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti

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Son Dakika Güncel Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti - Son Dakika


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