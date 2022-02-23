Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi - Son Dakika
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Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi

23.02.2022 17:53
Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile kısıtlamaların yeniden değerlendirileceği basın açıklamasının 1 Mart 2022 tarihine ertelendeğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile kısıtlamaların yeniden değerlendirileceği basın açıklamasının 1 Mart 2022 tarihine ertelendeğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" denildi.


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Bilim Kurulu Toplantısı, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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