Koronavirüs konut satışlarını vurdu, üretici çareyi "online"da buldu - Son Dakika
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Koronavirüs konut satışlarını vurdu, üretici çareyi "online"da buldu

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle konut satışlarının durduğunu belirten sektör temsilcileri, durgunluğa çareyi online platformlarda gerçekleştirilen görüşmeler ve telefonla satış yönteminde buldu.

Koronavirüs konut satışlarını vurdu, üretici çareyi

Koronavirüs salgını nedeniyle konut satışlarının durduğunu belirten sektör temsilcileri, durgunluğa çareyi online platformlarda gerçekleştirilen görüşmeler ve telefonla satış yönteminde buldu.

Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, salgının, her sektörü olduğu gibi gayrimenkulü de olumsuz etkilediğini belirterek, mevcut şartlarda sektörde yeni bir dönemin de başladığını söyledi.

Önceliklerinin; çalışanlarının sağlığı olduğunu dile getiren Babacan, sosyal mesafeyi korumak adına çoğu firma gibi evden ve dönüşümlü çalışma sistemine geçtiklerini anlattı.

Babacan, tüketicinin evden çıkmadığı bu dönemde dijitalleşerek hizmet vermeye başladıklarını kaydederek, "Tüm satış ve pazarlama ekibimiz online olarak hizmet vermeye devam ediyor. Çeşitli uygulamaları geliştirerek tüketiciye daha iyi bir satın alma deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Maket üzerinden daire satışı yapılıyorsa görüntülü görüşme ile neden yapılmasın?" dedi.

Şimdiye kadar tüm gayrimenkul sektöründe konut satışlarının projelerin satış ofislerinden gerçekleştiğini aktaran Babacan, "Mevcut şartlarda müşterilerle yapılan tüm görüşme ve satış işlemlerinin online olarak da yapılabileceğini düşünüyoruz. Böylece müşteriler evlerinden veya iş yerlerinden çıkmadan uzmanlarımıza canlı olarak bağlanarak görüşebilecek, proje sunumlarının yapıldıktan sonra müşteriye teklif sunularak isteği doğrultusunda sanal pos uygulaması ile seçilen daire için kapora ödemesi alınabilecek." diye konuştu.

"Telefonla rezervasyon almaya başladık"

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, salgının etkileri hissedilmeye başladığı günden beri çalışanların sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını, son olarak personele evden çalışma uygulaması getirdiklerini söyledi.

Yurt dışından daha önce alınan randevuların salgın nedeniyle iptal edildiğini veya ileri bir tarihe ertelendiğini dile getiren Barman, şu anda özellikle yabancı müşterilere telefonla satış yöntemine geçtiklerini bildirdi.

Barman, "Satışta olan projelerimizin tüm görselleri, videoları zaten sitemizde mevcut. Yurt dışından bize ulaşan veya bizim ulaştığımız müşterilerimize telefonla satış yöntemine geçtik. İngilizce, Arapça, Farsça ve Urduca olmak üzere 4 dilde satış gerçekleştiriyoruz. Yoğun olarak Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Pakistan ve İran'daki müşterilerimizle irtibat halindeyiz. Şu ana kadar konut satışında yaptığımız rezervasyonlar da var." dedi.

"Online portföy sunumu başladı"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, tüm yurt dışı satışların durduğunu, koronavirüs nedeniyle yabancı ilgisinin kaybolma seviyesine indiğini belirterek, "Zamanla elbette yabancı ilgili tekrar tekrar oluşacak ancak trendlerin değişeceğini düşünüyorum. Bize de hem de gelen talep sonrası online satış konusunda çalışma başlattık." dedi.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konut satışlarının salgın sonrası durma noktasına geldiğini belirterek, salgınla birlikte insanların dışarı çıkmayıp alışverişlerini e-ticaretle yaptığından bahsetti.

Konut araştırmasının da artık online üzerinden gerçekleştiğini dile getiren Taş, "Daha önce çok görmediğimiz sanal tur, video ve görüntülü görüşme ile portföy sunumları başladı. Çeşitli uygulamalar üzerinden görüntülü görüşerek satışlar, pazarlıklar yapılıyor. Biz de online platformlardan müşterilerimizi aramaya, yeni müşteri bulmaya başladık. Online toplantılar ve eğitimler çok arttı." diye konuştu.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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