Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı - Son Dakika

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Yoğun talebi karşılamak için eczanelerin kişisel temizlik ve hijyen ürünleri için özel sergi alanları oluşturduğu görüldü.