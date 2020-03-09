Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı - Son Dakika

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Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı
6 saat önce
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:44 Kaynak: AA
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Yoğun talebi karşılamak için eczanelerin kişisel temizlik ve hijyen ürünleri için özel sergi alanları oluşturduğu görüldü.
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