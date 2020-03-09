Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı - Son Dakika

Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı

6 saat önce

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Yoğun talebi karşılamak için eczanelerin kişisel temizlik ve hijyen ürünleri için özel sergi alanları oluşturduğu görüldü.

Koronavirüs korkusu, kişisel temizlik ürünlerine talebi arttırdı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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