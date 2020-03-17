'Koronavirüs' korkusu kuryelerin işlerini artırdı - Son Dakika
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'Koronavirüs' korkusu kuryelerin işlerini artırdı

6 saat önce

TÜRKİYE'de koronavirüs görülmesinin ardından önlemlerini artıranlar, kalabalık alanlarda bulunmamak için alışverişi internet üzerinden yapmaya başladı.

'Koronavirüs' korkusu kuryelerin işlerini artırdı, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs görülmesinin ardından önlemlerini artıranlar, kalabalık alanlarda bulunmamak için alışverişi internet üzerinden yapmaya başladı. Bunun üzerine motorlu kuryelerin mesaisi arttı. İzmirliler de gıda ve temizlik alışverişini internetten yapıyor. Kentteki kuryeler, önceki aya oranla yaklaşık 3 saat fazladan mesai yapıyor.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık alanları dezenfekte ederken, halk da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya, çantalarında kolonya ve dezenfektan taşımaya başladı. Önlemlerin yanı sıra kamuya açık ve kalabalık alanlarda bulunmak istemeyenler, internet üzerinden alışverişe geçti. İnternetten siparişler artınca motorlu kuryelerin de mesaisi arttı.

'PARA ALIŞVERİŞİ YAPMAK İSTEMİYORLAR'

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, kurye hizmeti veren personelin çok yoğun günler yaşadığını belirtip, market alışverişleri dahil internet üzerinden alışveriş yapıldığını söyledi. Halkın virüs korkusuyla evlerinde yemek yapmayı tercih ettiğini anlatan Akgül, yemek siparişlerinden çok mutfak ihtiyaçlarında artış olduğunu kaydetti. Akgül, "İnsanlar para alışverişi de yapmak istemiyor. Bu yüzden online ödemeli alışveriş yapıyor" dedi.

En çok siparişin makarna, şeker, un, yağ gibi market ürünlerinden verildiğini dile getiren Akgül, "Vatandaşlar erzak ya da temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Öyle bir korku sardı ki ne varsa almaya başladılar. Peçete, ıslak mendil, kolonya alıyorlar. Kolonya kara borsa gibi satılıyor. Bir ay öncesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 3 saat fazla mesai yapıyoruz. Bir kurye günde 20 paket taşıyorsa şu anda 50 paketin üstüne çıktı. Sokaklarda insan da azaldı. Bunda virüsün etkisi var" diye konuştu.

'EL TEMASINDAN VE PARA ALIŞVERİŞİNDEN KAÇINIYORUM'

İzmir'de kurye olarak çalışan Kerem Kaçmaz da virüs korkusunun birçok davranışı etkilediğini belirterek, "Müşterilerin yanlarına gidiyoruz. Eskiden onlara yakın temas halindeyken şimdi tedirginiz. Ürünleri teslim ederken bir şeye dokunmamaya çalışıyoruz. Özellikle POS makinesi hem bizim hem de müşterilerimizin el temasına maruz kalıyor. Artık kullandıktan sonra ıslak mendille temizlemeye başladık" dedi.

Market alışverişlerini internet üzerinden yapan Mehmet Ali Ceylan ise çok hassas dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Gerekmediği sürece dışarı çıkmıyorum. El temasından ve para alışverişinden kaçınıyorum. İhtiyaçlarımı online sipariş tercih ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:56 Kaynak: DHA
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