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Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor
7 saat önce
Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi
Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.
Altın fiyatları yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Uluslararası spot piyasalarda altının onsu öğle saatleri itibariyle 1.630 doların üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:52
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