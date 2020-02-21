Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

7 saat önce

Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi

Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor, System.String[]

Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.


Altın fiyatları yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Uluslararası spot piyasalarda altının onsu öğle saatleri itibariyle 1.630 doların üzerine çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:52 
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