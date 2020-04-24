Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 668 kişi ile yaptığı araştırmada, Türk toplumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusu ölçüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Koronavirüs Korkusu Ölçeği" araştırması ile Türk toplumunun Kovid-19 korkusuna ilişkin önemli veriler elde edildi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doktor Öğretim Üyesi Abdulkadir Haktanır ve Doktor Araştırma Görevlisi Tolga Seki'nin yer aldığı ekibin çalışmasıyla Kovid-19 korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk edilmesi amaçlandı.

Kadınlar erkeklerden daha çok korkuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dilmaç, toplumun Kovid-19 korkusunu ölçmek üzere 668 kişi ile görüştüklerini ifade etti.

Bu salgından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kişilerin tedavisine yardımcı olmayı hedeflediklerini aktaran Dilmaç, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz veriler, kadınların koronavirüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında, 'yaşlılar, gençlerden daha çok korkuyor' diyemiyoruz. Araştırma, gençlerin de en az yaşlılar kadar koronavirüsten korktuğunu gösteriyor. Eğitim düzeyi, koronavirüse karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör değil. Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre koronavirüsten daha fazla korkuyor. Pandemilerin ne yazık ki insanlar ve toplumlar üzerinde fiziki ve psikolojik etkileri olabiliyor. Biz de yaptığımız bu çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmaya çalıştık."