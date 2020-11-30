'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor' - Son Dakika

'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor'

30.11.2020 08:43
'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor', System.String[]

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüsün (Covid-19) insan psikolojisi üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulundu.

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüsün (Covid-19) insan psikolojisi üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Duran, sürecin belirsizliğinden dolayı yaşanan korku ve kaygının hastalıkla aynı belirtileri gösteren psikosomatik sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, "Bunun önüne geçmek için de kurallara uymak, hastalıkla ilgili sosyal medya ve basında yer alan; gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmak gerekiyor" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkilerine değindi. Duran, yaşanan korku ve kaygıyı en aza indirmenin yollarını anlatarak, vatandaşlara uyarıda bulundu. Koronavirüs hastalığının yüksek bulaş ve ölüme neden olmasının insanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çeken Duran, "Dünyada, 1 yıla yakındır süren bir hastalık ile uğraşıyoruz. Hastalık, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir kaygıya neden olmaktadır. Bunun nedenleri arasında ölüm oranlarının artması ve sürekli artan bulaş sorununa yaklaşık 1 yıldır çözüm bulunamaması, belirtilerin sürekli değişkenliği, her ne kadar aşı üzerine olumlu haberler alınsa da hastalığın giderek artması gibi durumlar yer almaktadır. Hastalığın ilk zamanki etkileri ile şu andaki etkileri bir değişkenlik gösterse de benzer ruhsal etkiler oluşturuyor" dedi.

"Birçok kişi hastalığa yakalandığı zaman öleceğini düşünür" diyen Dr. Duran, şöyle devam etti: "Temaslılarda hem yalnız kalma korkusu hem de sevdikleri ve yakınlarına bulaştırma korkusu var. Yani koronavirüs hastalığının fiziksel sonuçlarının çok kötü olmasının oluşturduğu kaygılar var. Bunlar daha çok ruhsal olarak sık rastladığımız, kafa karışıklığı, dikkat, konsantrasyon bozukluğu, korku, huzursuzluk, suçluluk hissi, matem, yas, ümitsizlik gibi birçok belirtisi var. Bu belirtiler tam anlamıyla ruhsal bir bozukluk olmasa da stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyona neden olabilir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte bu sorunlarla baş edilebiliyor. Baş edilemediği durumlarda insanlarda psikosomatik dediğimiz bedensel belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Koronavirüs hastalığının belirtileri olan yüksek ateş, öksürük, halsizlik, ağrı gibi belirtiler, psikosomatik olarak ortaya çıkıp, bu şekilde de sağlık kurumlarına birçok başvuru olmaktadır. Neticesinde koronavirüs hastalığına benzer yakınmalarla başvurular olabiliyor. Bu gereksiz başvurular bazen de hastalığın bulaşma riskini de arttırıyor.".Bu süreçle baş edebilmenin yollarını anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu hastalığın bilinmesi lazım. Bu hastalık ile ilgili alınması gereken maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları tedbirlerinin alınması lazım. Hastalığın engellenmesinde bu tedbirler gerçekten çok önemli. Hastalıktan kurtulma şansımız oluyor. Mecburen sosyal hayatın içerisinde olduğumuz zaman da bir şekilde temaslarımız oluyor ve bundan dolayı kaygılar yaşanabiliyor. Bir kere koronavirüse karşı yoğun bir uğraş olmaması lazım. Sosyal medya ve basında yer alan gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmamız ve ilgilenmemiz lazım. Tüm zamanımızı bu hastalık üzerinde geçirdiğimizde kaygımız daha artar ve daha da psikosomatik belirtiler yaşarız. Spor aktiviteleri, imkanımız varsa yürüyüşler yapmalıyız. Gün ışığından faydalanmalıyız. Uyku hijyenimize ve uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemizin düzenli olması lazım. Çok kaygı duyduğumuz durumlarda gevşeme ve nefes egzersizleri yapmalıyız. Temaslı ve izole yaşayan insanlarında yaşadığı ruhsal sorunlar var. Bunun içinde sevdiğiniz insanlara online olarak telefonla destek olmalıyız. Bu süreçte aranıp sorulması ve sıkıntılarının dinlenilmesi çok etkili olmaktadır."


'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor'

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri bölümü, Koronavirüs, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor' - Son Dakika


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