KORONAVİRÜS KORKUSU UYKUDA DA DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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KORONAVİRÜS KORKUSU UYKUDA DA DEVAM EDİYOR

6 saat önce

Koronavirüs rüyaları da etkilemeye başladı.

KORONAVİRÜS KORKUSU UYKUDA DA DEVAM EDİYOR, System.String[]
Koronavirüs rüyaları da etkilemeye başladı. ABD ve İtalya'da yapılan araştırmalar, karantina günleri boyunca insanların kötü rüyalar gördüklerini ortaya koydu. Bu durumun anormal olmadığının altını çizen Psikiyatrist Burcu Kök Kendirlioğlu, "Yatmadan önce kötü düşüncelerden uzaklaşıp rahat bir uyku uyumak için gevşeme egzersizleri yapın" tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gününü evde, karantinada geçiren insanlar psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Koronavirüs korkusu ve evde geçirilen zaman nedeniyle insanların bazı psikolojik sorunlarla baş etmek durumunda kaldığını belirten Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kök Kendirlioğlu, rüyaları bile etkileyen bu ruh halinin normal karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Koronavirüsün rüyaların yanı sıra bazı psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Psikiyatrist Burcu Kök Kendirlioğlu, "Bu dönemde endişe, kaygı anksiyete bozukluğu, majör depresyon arttı. Son bir iki haftada hasta sayısı arttı. Daha önce takip ettiğimiz endişe ve kaygı bozukluğu yaşayan hastalarımızın da bu dönemde endişe ve kaygıları arttı. Onlara çevrimiçi (online) olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Kendirlioğlu, virüsün bilinçaltına yerleşen olumsuz etkileriyle baş etmede önemli tavsiyelerde bulundu.

VİRÜSÜN RÜYALARI ETKİLEMESİ NORMAL

Kişinin başını yastığa koyduğu andan itibaren olumsuz düşüncelerle baş başa kalabileceğini ifade eden Psikiyatrist Burcu Kök Kendirlioğlu, "Karantina ne zaman bitecek, ne zaman tatil yapacağım, okulum ne zaman açılacak gibi düşünceler insanları etkiliyor. Bu dönemde özellikle koronavirüsle ilgili rüyaların artması beklediğimiz bir durum. Mesela ergenlik dönemindeki kişiler üniversite sınavlarına girecekleri dönemde rüyalarında sınava geç kaldıklarını görebilirler. Koronavirüsün rüyaları etkilemesi aslında onun gibi bir şey. Virüsün herkese bulaşma tehlikesi var ve bu durum kaygıyla karşılanıyor. Şu günlerde endişe, korku ve kaygı yaşamamız çok normal. Bu durum beklediğimiz bir tepki" değerlendirmesinde bulundu.

"UYKUNUN SADECE YÜZDE 20'SİNDE GÖRÜLÜYOR"

Bu süreçte uyku bozukluğunun da sıkça görülebildiğini belirten Psikiyatrist Kendirlioğlu, korku ve endişenin rüyalara etkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Uyku bozukluğu bu dönemde herkeste görülebilir. Uyku bozukluğu nedeniyle çok sık rüya görme, rüyaları çok sık hatırlama yaşanacaktır. Tüm gün boyunca koronavirüsü okursak, onunla ilgili haberleri izlersek hayatımız ona endeksli olduğundan zihnimizde onunla ilgili korku ve kaygıları taşırız. Gördüğümüz rüyaların bir kısmı aslında yaşadığımız olaylarla bağlantılıdır. Bu da genellikle REM dönemi dediğimiz hızlı göz hareketlerimizin olduğu dönemde görülür. REM döneminde de beynin korku, endişe, kaygı ile ilgili bölümü etkin. Bu dönemde uyku bozukluğunuz varsa, uyku bozukluğunu sıklıkla yaşıyorsanız ve bu uyku bozukluğu REM dönemine denk gelirse bu kaygının hakim olduğu rüyalarınızı daha çok hatırlamaya başlarsınız. Sabah uyandığınızda virüsle ilgili rüyalar görmüş olarak kaygılı şekilde uyanırsınız."

"RÜYALARDAN DEĞİL UYKU BOZUKLUĞUNDAN KORKUN"

Koronavirüs rüyalarının endişelenecek bir durum olmadığının altını çizen Psikiyatrist Kendirlioğlu, kişilerin uyku bozukluğunu engellemek için önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Kendirlioğlu, sağlıklı bir uyku için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Alışkanlıklarınız bozuldu, hepiniz evdesiniz hafta sonları karantina altında geçiyor ve bu durum sizi üzüyor olabilir. Tüm bu etmenler uykuyu bozar. Ancak uykuya dalmak için birkaç önlem almanız gerekir. Uykuya geçişte ve uykuya devam etmekte zorluk yaşarsanız, üstelik bunu çözemezseniz bağışıklık sisteminiz bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Çünkü uyku sırasında bağışıklık sisteminiz kendini yeniler. Koronavirüsten de korunmanın yollarından biri sağlıklı derin bir uyku uyumak. Uyku bozukluğu uzun süre devam ederse bir uzmandan yardım almanız gerekir. Alınacak önlemler ise öğleden sonra çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durmak, her gün belli bir saatte yatıp kalkmak; karantina sürecinde bu durum bozuluyor, kişiler sabaha karşı yatıp öğleden sonra kalkabiliyor. Oysa, 23: 00-07: 00 saatleri arasında uykuda olunmalıdır. Bunun yanı sıra uykunuz gelmeden yatağa yatmayın. Uyumadan en az bir saat önce telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi mavi ışık yayan elektronik cihazlardan uzak durun. Gece yatmadan önce olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak için gevşeme egzersizleri yapılabilir. Zihninizden bu tür düşünceleri uzaklaştırıp rahat bir uyku uyumak için bütün bunlar çok önemli."

- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:03 Kaynak: DHA


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