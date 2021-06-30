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Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Karar (29.06.2021-1) - Son Dakika

Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Karar (29.06.2021-1)

30.06.2021 01:11
Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Karar (29.06.2021-1), System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında 27. 06. 2021 tarihinde toplanarak İçişleri Bakanlığının 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgeleri kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında 27. 06. 2021 tarihinde toplanarak İçişleri Bakanlığının 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgeleri kapsamında aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM GEREĞİ Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir. Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır. Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda İlimiz genelinde; 1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI İçişleri Bakanlığının 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgeleri ile Meclisimizin 01. 06. 2021 tarih ve 06-01 sayılı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'e kadar sürdürülmesine,

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmamasına, 2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2. 1-Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2. 2-Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstermelerine,

2. 3-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,

2. 4-Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine,

2. 5-Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,

2. 6-Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22. 00'de, diğer yerlerde ise saat 21. 00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine,

2. 7-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili İçişleri Bakanlığını Genelgeleri ve Meclis kararlarımızla getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

2. 8-Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmamasına, 3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3. 1-STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3. 2-Nikah ve Düğün merasimlerinde;

-Yiyecek/içecek ikramının yapılabilmesine,

-Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine,

-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır " hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,

-Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,

-Köy ve sokak (il, ilçe ve beldelerde) düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren gerek görüldüğü durumlarda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yeniden değerlendirme yapılıp kısıtlamaya gidilebilmesine,

-Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3. 3-Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine, 4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4. 1-1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4. 2-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER 5. 1-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Meclis kararlarımızda getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,

5. 2-Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,

5. 3-İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb. ) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına, 6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ 6. 1-Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10. 00-16. 00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülmesine, Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin 08: 00-12: 00/13: 00-17: 00 olarak belirlenmesine,

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER 7. 1-Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 31. 05. 2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgelerinde getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;

- Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.

- Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

-Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valilik Makamınca belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valilik Makamınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

7. 2-Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır. 8. GENEL ESASLAR

8. 1-Valilik ve Kaymakamlık Makamlarınca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. 2-Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlık Makamları koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,

8. 3-Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72 . maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 1 Temmuz, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Karar (29.06.2021-1) - Son Dakika


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