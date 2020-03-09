Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 825'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 366'ya yükselirken; vaka sayısı da 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı da 1492 arttı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 194'E ULAŞTI

Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194'e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 6 bin 566'ya çıktığını bildirdi.

ABD'DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABD'de koronavirüs vakaları arttı. Dün 433 vaka bildirilen ABD'de bugün 554 vaka bulunuyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı 17'den 21'e yükseldi. Bu sayılara göre, son 24 saatte ABD'de 4 kişi daha hayatını kaybederken; vaka sayısı 121 kişi yükseldi. Hayatını kaybedenlerin, Washington Kaliforniya ve Florida eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 1040'a yükselirken; koronavirüs nedeniyle henüz can kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan, Fransa'da 1209 kişide virüs tespit edildiği ve 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 673 kişide virüs tespit edildiği; 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.