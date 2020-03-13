Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 720'e yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 720'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 720'ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 128 bin 343'e yükselirken; 68 bin 324 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 720'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 720'ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 128 bin 343'e yükselirken; 68 bin 324 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 85 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1016'ya yükselirken; vaka sayısı da 15 bin 113'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 429'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 429'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 10 bin 75'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE 40 ÖLÜ, 1663 VAKA

ABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1663 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey, Güney Dakota ve Georgia eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 2 bin 78'e yükselirken; 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 2 bin 876 kişide virüs tespit edildiği ve 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 2 bin 968 kişide virüs tespit edildiği; 84 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:44 Kaynak: DHA
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