Koronavirüs: Küresel ekonomide toparlanmanın yavaş olması ve zamana yayılması bekleniyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Küresel ekonomide toparlanmanın yavaş olması ve zamana yayılması bekleniyor - Son Dakika

Koronavirüs: Küresel ekonomide toparlanmanın yavaş olması ve zamana yayılması bekleniyor

6 saat önce

Yapılan tahminlere göre, toparlanma sert inişin ardından gelen hızlı bir yükselişi sembolize eden "V" şeklinde olmayacak.

Koronavirüs: Küresel ekonomide toparlanmanın yavaş olması ve zamana yayılması bekleniyor, System.String[]

Ekonomi uzmanları ve reel sektör yetkilileri, koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesinin ve toparlanma sürecinin ilk tahminlerden daha uzun sürebileceği uyarısı yapıyor.

Yapılan tahminlere göre, toparlanma sert inişin ardından gelen hızlı bir yükselişi sembolize eden "V" şeklinde olmayacak. Aksine dünyayı, spor giyim markası Nike'ın logosundaki gibi, sert inişin ardından zamana yayılan ve uzun süren bir çıkış dönemi bekliyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan haberde, toparlanmaya ilişkin yapılan tahminlerin kötüleşmesinde, başta Batılı ülkeler olmak üzere getirilen sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamaların uzun sürmesi ve salgının etkilerinin görüldüğü aylara ilişkin gelen ekonomik verilerin beklentilerden kötü bir tablo çizmesinin etkili olduğu belirtildi.

Haberde, havayolu şirketleri ile eğlence sektörü gibi bazı eğlence sektörlerinin kısıtlamalardan dolayı ciddi kayıplar yaşadığına dikkat çekilirken, perakende başta olmak üzere bazı sektörlerde de tüketici alışkanlıklarındaki değişimin etkilerinin görüleceği ifade edildi.

Havayolu şirketleri, operasyonlarını yeniden yapılandırmak için bir dizi önlem almaya başladı. United Airlines, Ekim ayından başlayarak beyaz yakalı işgücünü yaklaşık yüzde 30 azaltacağını açıkladı ve British Airways de 12 bin çalışanını işten çıkaracağını söyledi.





Normalleşmenin yavaş olması karamsarlığı artırıyor

WSJ'nin haberine göre, senaryoların karamsarlaşmasında, bazı ülkelerin normalleşme sürecine beklenen daha yavaş bir şekilde geçmesi de rol oynuyor.

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestle'nin CEO'su Mark Schenider, "Hızlı bir toparlanma süreci yaşanmayacak. Bu durumun etkileri birkaç çeyrek, hatta birkaç yıl bir devam edebilir" dedi.

Kısıtlamalar kaldırılmaya başlansa bile, konser ve spor müsabakaları gibi geniş katılımlı etkinliklerin aylarca yapılamayacağı belirtiliyor.

Mağaza ve restoranlar da açıldıklarında sosyal mesafe kuralarının uygulanması nedeniyle daha az müşteri kabul edebilecek.

Tüketiciler de hastalık kapma korkusu ve riskinden dolayı eski alışkanlarına dönmelerinin zaman alabileceğini düşünüyor.

Pazar araştırma şirketi Coresight Research'ün yaptığı bir araştırma, ABD'lilerin yüzde 70'inden fazlasının kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra dahi bazı kamusal alanlara gitmeyi düşünmediklerini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası da alışveriş merkezlerine gitmeyeceğini söyledi.

Perakende şirketleri, tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelmesini ve kısıtlamalar sona erdikten sonra bile uzunca bir süre daha tutumlu davranmasını bekliyor.

Gıda, kişisel bakım ve hijyen ürünleri üreticisi Unilever'in CFO'su Graeme Pitkethly, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "V şeklinde bir toparlanma gösteren senaryolarımızın tamamını kenara koyduk. Muhtemelen Covid-19 ile uzun bir dönem birlikte yaşayacağız" dedi.





Hem ABD hem Avrupa'da daralma bekleniyor

ABD ve Avrupa'da yapılan makroekonomik değerlendirmeler, ekonomik faaliyetlerin 2019 düzeylerine geri dönmesinin en erken 2021 sonundan itibaren olacağı yönünde.

Deutsche Bank, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kaybolan üretim ve istihdamın yalnızca yüzde 30 ile 40 arasındaki bir bölümün yılsonuna kadar geri alınabileceği tahminini yaptı.

Bankanın tahminlerine göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7,1 küçülmesi ve salgın öncesi düzeylerine de en erken 2022'de dönmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 57 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette de Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 5,5 küçülmesinin beklendiği belirtildi. Beklentilere göre, önümüzdeki yıl büyümenin yalnızca yüzde 4,2 seviyesinde olması ve toparlanmanın 2022'ye kadar sürmesi öngörülüyor.





Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:35 

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