Koronavirüs - Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu: Karteller yardım dağıtıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs - Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu: Karteller yardım dağıtıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs - Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu: Karteller yardım dağıtıyor

6 saat önce

Latin Amerika'daki karteller, devletlerin uzanamadıkları bölgelerde halka yardım yaparak hem destek topluyor hem de sadakat bağı oluşturuyor.

Koronavirüs - Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu: Karteller yardım dağıtıyor, System.String[]

Meksika Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Pazartesi günü sıra dışı bir çağrıda bulundu.

Başkan, suç çetelerine yiyecek paketleri bağışlamalarını durdurmalarını onun yerine bir önceki gün 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddete odaklanmalarını söyledi.

"İşlerini sürdürenler yalnızca Meksikalı karteller değil, onlara ek Latin Amerika'dan organize suçlar, Kolombiya'dan Brezilya'ya uzanan militanlar, Covid-19 salgını boyunca güçlerini göstermeye devam ettiler" diyor BBC Latin Amerika uzmanı Luis Fajardo.

7 Nisan günü öğleden sonra Kolombiya ülke çapındaki karantinanın 14. gününü deneyimlerken, geniş çaplı bir cenaze alayı Medellin şehrinin kuzeyindeki Bello'nun çalışan kesimine doğru yol aldı.

Binlerce insan cenaze alayına katıldı, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, Edgar Pérez Hernández'i onurlandırmak istedi.

Hernández, Medellin'in güçlü Niquía-Camacol suç çetesinin 'Ayı' lakaplı lideriydi. Bir gün önce hapishanede kalp krizinden ölmüştü.

Yerel gazete o sahneyi "Kalabalıktan insanlar alkışladı ve havaya ateş açtılar" şeklinde yorumladı.

Her zamanki gibi iş mi?

Araştırmacılar bu beklenmedik küresel sağlık krizindeki diğer tüm işler gibi, Latin Amerika suç örgütlerinin uluslararası tedarik zincirlerindeki aksama nedeniyle karşılaştığı varoluşsal bir tehdide dikkat çektiler.

Meksikalı köşe yazarı Héctor de Mauleón uyuşturucu kartellerinin karşılaştıkları zorlukları belirtti. Dediğine göre sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa dışı uyuşturucu satışlarında düşüş değil aynı zamanda Çin'den ithal edilen uyuşturucu yapımında kullanan öncü kimyasalların da teslimi durdu.

Aynı zamanda ABD-Meksika sınırının zorunlu olmayan seyahatler dışında her şeye kapatılmasıyla uyuşturucu kaçaklığı da zorlaştı.

Mr de Mauleón "Bu kokteyl, rakip gruplar arasındaki şiddet olaylarının sayısının artmasını müjdeliyor: 'narkolar' (uyuşturucu tacirleri) mevcut ceza fırsatları üzerinde mücadele edecek," diye yazıyor.

Meksika ulusal gazetesi Milenio'nun toparladığı veriler Mr deMauleón'un korkularını destekler şekilde. Milenio'ya göre Mart ayı Meksika'da 13 yıl içindeki en çok organize suç ilişkili cinayet oranına sahip.

Sınır şehirlerde kartel şiddeti rahat vermediğinden, bu eğilim hissediliyor.

"Ciudad Juárez şehrinde, Mart ayında 153 kişi öldürüldü. Bu oran 2018 Ağustos ayından beri herhangi aydan daha fazla" şeklinde ifade ediyor El Diario.

Kaçakçılık bolluğu

İşlerindeki azalmaya karşın Latin Amerikalı suç organizasyonları hala daha sınırdan yasa dışı uyuşturucu göndermeye kalkıyor.

Kolombiya günlük gazetesi El Tiempo'nun yazdığına göre bu yıla kadar Kolombiya güvenlik güçleri 112 ton kokain ele geçirdikleri operasyonları yönettiler.

31 Mart günü Kolombiya donanması Kolombiya'nın Pasifik kıyısından Amerika Birleşik Devletlerine deniz altı yoluyla tonlarca kokain taşıyan narko-deniz altısını durdurdu.

Brezilyalı yetkililer pek çok çetenin gücünü kentsel kesimlerde tanımış durumda.





Çeteler insanların kalplerini ve fikirlerini kazanmaya çalışıyor

Uyuşturucu kartelleri güncel krize cevap olarak yerli halkın güvenini, sevgisini kazanmaya çalışarak cevap veriyor. Salgından dolayı ekonomik güçlük çeken topluluklara yetkililerden yardım almaksızın gayrı resmi yardım tasarıları düzenliyorlar.

Patronlarının "nezaketini" gösteren gıda kolilerini dağıttığı bildirilen Meksika suç örgütlerinin arasında Jalisco Yeni Nesil Karteli, Körfez Karteli ve "Los Viagras" yer alıyor.

O zamanki sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta bu ayın başlarında yerel yetkililere uyuşturucu lordları ve çete liderleriyle koronavirüsün yayılmasını nasıl durduracakları hakkında konuşmalarını söylediklerinde, suç örgütlerinin Brezilya'daki devlet işlevlerini ne ölçüde yerini aldıkları konusu geri geldi.

Bay Mandetta "Yetkililerin kimlerin yoksul mahallelerde güçlü olduğu konusunda gerçekçi olmaları gerektiğini" söyledi. "Anlamamız gerekir ki bu yerler devletin genellikle bulunmadığı yerler ve yetkililer ise uyuşturucu satıcıları."

Büyük bir zayıflık dönemi?

Bazı yorumcular, kartellerin adaptasyon denemelerine rağmen savunmasız hale geldiklerini ileri sürdü.

Meksika gazetesi El Universal'dan güvenlik uzmanı Alejandro Hope "Önümüzdeki birkaç hafta veya ay içerisinde, organize suçlar için büyük bir zayıflık dönemine girilmesi mümkündür ve o zaman bir aciliyet sonucu olarak devlet güçlerini genişletecek." diye yazdı.

Hope "Ülkede hayat normale dönerken, eski yasa dışı kaçakçılık ve suç aktiviteleri geri dönecek." şeklinde eklemede bulundu.

"Ancak bu istisna durumundan en iyi şekilde yararlanamamış devlet varlığı yaratmak, organize suçun ana çetelerini sökmek, geçerliliklerini yıkmak, vatandaşlık ile güvenlik ve adalet arasındaki ilişkiyi değiştirmek mümkün olabilir. "

Kartellerin uzun vadeli etkileri bir yana kısa vadede Covid-19 krizini fırsata çevirme durumları Latin Amerika'daki sağlık acil durumuyla mücadele eden devlet yetkililerine sürekli şiddet ve zorluk süreci getirecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:10 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim         
01:02
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:52
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak         
23:07
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 02:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs - Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu: Karteller yardım dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]