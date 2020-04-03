Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye... - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye...

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sergi salonu dokuz günde 4000 yatak kapasitesiteli sahra hastanesine dönüştürüldü.

Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye..., System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgını hızla yayılırken başkent Londra'da bir sergi salonu dokuz günde 4 bin yatak kapasitesiteli sahra hastanesine dönüştürüldü.

Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı olarak açılan hastaneye, İngiliz sosyal reformcu ve modern hemşireliğin kurucusu olarak görülen, Kırım Savaşı sırasında yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapan Florence Nightingale'e atfen Nightingale Hastanesi adı verildi.

Başkentin doğusunda 2000 yılında açılan ve Londra Sergi Merkezi'nin İngilizce kısaltmasıyla ExCeL adını alan merkezde fuar, sergi, konferans gibi etkinlikler düzenleniyordu.

8 bin metrekarelik alan, her biri 42 yataklı 80 koğuşa bölündü.

İlk aşamada, solunum cihazları ile tam donanımlı 500 yatak hazırlandı. Ancak ihtiyaç halinde 3500 yatak daha konabilecek.





Tüm yatakların dolması durumunda Nightingale Hastanesi dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak.

İngiltere'de 3 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 38 bin 168, ölenlerin sayısı ise 3 bin 605 oldu.

Nasıl inşa edildi?

Hastanenin inşasında mimar ve mühendislerin yanı sıra 200 asker de görev yaptı.

Bölmeler için hafif olması ve hızlı monte edilmesi nedeniyle fuar standlarında kullanılan malzemelerden yararlanıldı.

Elektrik donanımının çok sayıda solunum cihazının aynı anda çalışmasına dayanacak şekilde olmasına, acil durumlarda jeneratörlerin ve oksijen tüplerinin hızla devreye girmesini sağlayacak düzeneklere özel önem verildi.

Sergi merkezinin Londra City Havalimanı'na ve diğer toplu taşıma bağlantılarına yakın olması ve çevresinde otellerin ve üniversite yurtlarının bulunması lojistik avantaj oluşturdu.





Hastanenin tam kapasite çalışması için 16 bin sağlık ve idari personele ihtiyaç duyulacak.

Bir koğuşun faaliyet gösterebilmesi için 200 personel gerekiyor.

Hastanede görev alacak hemşireler diğer hastanelerden toplandı, gönüllülerden ve bazı havayolu şirketlerinin (EasyJet ve Virgin Atlantic) kabin görevlilerinden de yardım istendiği belirtiliyor.

Hali hazırda güvenlik soruşturmasından geçmiş ve ilkyardım eğitimi almış olan kabin görevlilerinin doktor ve hemşirelere yardımcı olmak üzere görevlendirilecek.

Hastaneye sadece solunum cihazı ihtiyacı olan Covid-19 hastaları transfer edilecek.

Hataneye ek olarak Londra'nın doğusunda Newham bölgesinde ek morglar da yapılacağı bildirildi. İngiltere'nin başka kentlerinde de geçici morglar ve krematoryumlar yapılacak.





Koronavirüs salgınının daha da ağırlaşmasının beklendiği önümüzdeki haftalarda ihtiyacı karşılamak üzere Birmingham, Manchester ve Glasgow'da konferans merkezlerinin, Bristol'da ise bir üniversitenin hastaneye dönüştürülmesi kararı alındı. Ancak bunların yatak kapasitesi Londra'dakinden daha az olacak.

Galler'de de 6 bin ek yatak kapasitesi oluşturacak şekilde birçok spor merkezi sahra hastanesine dönüştürülüyor.





Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:40 

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