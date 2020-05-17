Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi - Son Dakika

Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Lösemi ile savaşan çocuklar ve aileleri, bir yandan da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Türkiye genelindeki 40 binden fazla kayıtlı kanser hastası ve ailelerine destek veren LÖSEV de bu süreçte lösemili çocukları yalnız bırakmıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin yanında olan LÖSEV, ramazan ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor.

Vakfın ramazan çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, ailelerle çocuklarına kanser teşhisi konulduğu andan itibaren tanıştıklarını, hayatların tüm dönemlerinde onların yanında olduklarını söyledi.

Koronavirüs sürecinden kanser hastası çocuklar ve ailelerinin herkesten çok etkilendiğini ifade eden Ön, çocukların aldıkları kemoterapi ilaçları nedeniyle bağışıklık sistemlerinin düşük olduğuna dikkati çekti.

Kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerinin koronavirüs döneminde yaşadıkları sorunları anlatan Ön, şöyle konuştu:

"Kanser hastası çocuklarımız, kısa süreli takarken bile sıkıldığımız maskeyi yıllardır takmak zorunda. Onları bir grip mikropu bile rahatsız ederken, şimdi koronavirüsle mücadele ediyorlar. Korona döneminde kanser hastası çocuklarımız olumsuz etkilendiler ve süren tedavileri için hastaneye gidemediler. Ekonomik anlamda bu süreçten tüm ülkemiz etkileniyor ama kayıtlı hastalarımızın yüzde 87'si asgari ücretin altında gelir sahibi aileler olduğu için, bu süreçte gelirlerini de kaybettiler."

"Ailelerle iletişim sürdü"

Vakıf olarak koronavirüs sürecinde ailelere hijyen paketleri ve maske ulaştırdıklarını anlatan Ön, ailelerle sosyal medya üzerinden tüm iletişimlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Ailelerin kendilerine direkt ulaştıkları 7/24 açık sosyal medya hattı olduğunu vurgulayan Zuhal Ön, buradan taleplerini ulaştıran ailelere sosyal hizmet biriminde sorumlu kişilerin yardım ulaştırdığını kaydetti.

Ramazan dolayısıyla vakfın ailelere kuru gıda, oyuncak, giyim eşyasından oluşan paketleri ulaştırdığını belirten Ön, "Ramazan ayında özellikle virüs salgını olduğu için çocukların sağlıklı beslenmeleri önemli olduğundan ek gönderimleri fazlalaştırdık. Ramazanda ailelerimizin evlerine et girebilmesiyle ilgili güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ramazan kampanyamızı duyurduk. Her türlü bağış, fitre ve zekatla ilgili bağışlarımızda 'Önce çocuklar iyileşsin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Lösemili çocukların tedavileri ilerleyip biraz iyileştiklerinde aileleri LÖSEV'in atölyelerine davet ettiklerini de anlatan Zuhal Ön, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk Eğitim Merkezlerinden gelen eğitmenler, haftanın 3-4 günü annelere dikiş, nakış, boyama, çizim alanlarındaki teknikleri öğretiyor. Ayrıca okuma yazma kursları da veriyoruz. Çocuklar, gençler, eşler arası iletişim ve hijyene dikkat, sağlıklı beslenme gibi konularda uzmanlarla her gün farklı bir alanda eğitim veriyoruz. Annelerimizden iyi yaptıkları bir şeyde kendilerinin de sunum yapmasını istiyoruz. Amacımız, çocuğu kanser tedavisi gören annelerimizi biraz daha sosyalleştirmek. Onları daha kendine güvenen anneler haline getirebilmeyi önemsiyoruz. Anneler ne kadar güçlü olursa, çocuklar ve aileler de o kadar dirençli ve güçlü oluyorlar. "

"Yardım kolilerinde oyuncak da olacak"

Ramazan ayında yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığını kaydeden Ön, herkesin bu ayda en çok ihtiyacı olan kişiye yardım yapmak istediğini hatırlattı.

Fitre ve zekatları vakfa kayıtlı ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için kullandıklarını anlatan Ön, "Onlar yüzde 87'si asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip. Yüzde 11'inin hiçbir geliri yok. Gıda, fitre ve zekat bağışları tam anlamıyla ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor." diye konuştu.

Ön, bu yıl Ramazan Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle kanser hastası çocukları hastanede ziyaret edemeyeceklerini ancak her kolinin içine oyuncak koyacaklarını sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Marmara, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş         
11:32
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı         
11:25
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 17:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]