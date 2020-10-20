Koronavirüs: Manchester, belediye ve hükümet arasındaki anlaşmazlığa rağmen 'çok yüksek tehdit' kategorisine alındı

İngiltere'de 3 milyona yakın kişinin yaşadığı Manchester kenti, Belediye Başkanı Andy Burnham'ın "daha çok finansal destek" talebine rağmen, en yüksek önlem seviyesi olan "çok yüksek tehdit" kategorisine alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir basın toplantısı düzenleyerek, ülkedeki koronavirüs vakalarının artış trendini paylaştı.

Başbakan Johnson, dünyada salgınla en iyi mücadele eden ülkelerin, "yerel kısıtlamalar uygulayan ülkeler" olduğunu söyledi ve Manchester'da Cuma gününden itibaren en üst seviyede kısıtlamaların uygulanacağını belirtti.

Manchester kentine sağlanacak desteğin şu an için 22 milyon Pound olduğu teyit edilirken, Manchester belediyesi yetkililerinin talep ettiği tutarın 65 milyon Pound olduğu öğrenildi.

BBC muhabiri Jessica Parker, hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kent yönetimiyle hükümet arasındaki bütçe görüşmelerinin süreceğini aktardı.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.

"Yüksek tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanıyor ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebiliyor.

"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanıyor, barlar ve publar tamamen kapatılıyor. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.

Cuma gününden itibaren Manchester kentinde de "çok yüksek tehdit" kategorisindeki kısıtlamalar devreye girecek. Böylece kentteki bar ve publar kapatılacak, iç mekanlardaki bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak.

Belediyenin 'direnişi'

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın hükümete itirazları, önlemlerin sıkılaşmasına değil, hükümetten yapılacak yardımın artırılmasına ilişkindi.

Burnham, iş yeri kapatılan çalışanlara ve dar gelir gruplarına daha çok destek sağlanması gerektiğini savunarak, bu gruplar için "kışın çok zor geçeceğini" söylüyordu.

Geçtiğimiz hafta Londra'nın "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılmasıyla gözler Manchester'a çevrilse de, Burnham'ın itirazları neticesinde bir anlaşmaya varılamamış ve kentte uygulanan kısıtlamalara ilişkin karar ertelenmişti.

Burnham bugün öğle saatlerinde hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde anlaşmaya varamadıklarını, hükümetin belediyeden gelen finansal destek planını reddederek masadan kalktığını açıkladı.

Manchester Belediye Başkanı, bu şartlar altında önlemleri artırmanın "yoksulluğu, evsizliği ve geçim zorluğunu" artıracağını savundu.

Manchester'da belediye ve hükümet arasında tıkanan görüşmelere ilişkin İşçi Partisi lideri Keir Starmer da bir açıklama yaparak, "müzakerelerin çökmesinin hükümetin başarısızlığı" olduğunu söyledi.

Starmer, Manchester Belediye Başkanı'nın arkasında olduklarını da ekledi.