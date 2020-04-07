"Koronavirüs mektupları" tarihe not düşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs mektupları' tarihe not düşecek - Son Dakika

"Koronavirüs mektupları" tarihe not düşecek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak için her ülkede farklı önlemler alınırken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca "Hayat eve sığar" sloganıyla başlatılan "Evde Kal" çağrısı da devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak için her ülkede farklı önlemler alınırken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca "Hayat eve sığar" sloganıyla başlatılan "Evde Kal" çağrısı da devam ediyor.

Tüm dikkatini salgın istatistiklerine veren dünyada bir yandan uzman isimler koronavirüsten korunma yollarını anlatıyor, bir yandan salgının fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik yansımaları tartışılıyor.

Güncel durum insanların gündelik yaşam alışkanlıklarını değiştirirken, internet ve sosyal medya üzerine çalışmalar yapan iki akademisyen, insanların koronavirüs sürecindeki hislerini yazabileceği bir platform geliştirdi.

Girişimciler, kullanıcılara bir mektupla tarihe not düşme imkanı veren ve maddi gelir beklenmeden hazırlanan "coronaletters.com" sitesini hizmete sundu.

Mektup içerikleri ve mektup sahiplerinin demografik bilgilerini ilişkilendirerek bir duygu haritası çıkarması hedeflenen sitenin detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Dr. Selçuk Demirbaş, siteyi kısa bir zamanda hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğa bilimci ve yazılımcı Demirbaş, inovasyon alanında doktorası bulunan Ahmet Faruk Tuna ile birlikte hareket ederek, içinde bulunulan sürecin değerlendirilmesine katkıda bulunmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Etki yönünden büyük bir proje

Demirbaş, sürecin ciddiyetine dikkati çekerek, "İleride geriye dönüp baktığımızda sürecin ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anlayacağız ve bu süreç birçok açıdan irdelenecek. Ekonomik, toplum reaksiyonu, sağlık sektörü gibi açılardan incelenecek. Ama bunun bir de duygudurum açısından değerlendirilmesi lazım diye düşündük. Yani insanların duygudurumuna etkisi ne oluyor? Bu süreçte insanlar ne yaşayıp ne hissediyor? Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için böyle bir içerik sistemi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışmada elde edilecek verilerin önemine vurgu yapan Demirbaş, "Yapacağımız şey, süreç bittikten sonra alınan veriler ve yazılan mektupların içindeki birtakım anahtar kelimeler ile kullanıcıların yaş aralıkları, bulundukları bölgeler gibi bazı durumlarıyla birleştirerek nitelikli bir veri halinde analize dönüştürmek ve bu şekilde yayınlamak." dedi.

Selçuk Demirbaş, sitenin çalışma prensibinin çok basit olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Sitede üyelik sistemi yok. Herkesin içerik girebileceği bir sistem. Oraya yazılan mektuplar herkese açık, girdiğinizde tamamını görebiliyorsunuz. Siz herhangi bir kullanıcı olarak hislerinizi döküp mektup yazabiliyorsunuz. Bizim kullanıcılarımızdan beklediğimiz, özellikle pandemi ve kısmi karantina sürecinde yaşadıklarını, hissettiklerini, anlatmak istediklerini sitemizde belirtmeleri. Sevgilisine mektup yazanlar bile oldu şu ana kadar. Tabii bunlar da bir duygudurum. Dolayısıyla onlara da açığız."

Hazırlanış açısından küçük olsa da oluşturacağı etki yönünden büyük bir proje sunduklarını ifade den Demirbaş, ekipte ayrıca grafiker Baler Tuna ve bilgisayar mühendisi Ömer Faruk Demirbaş'ın da yer aldığını sözlerine ekledi.

Evde Kal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı         
15:15
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 17:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koronavirüs mektupları" tarihe not düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]