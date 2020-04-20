KORONAVİRÜS MESAİSİ YAPAN DOKTOR ÇİFT NİKAH MOLASI VERDİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele eden doktor çift, önlükleri ve stetoskopları ile nikah masasına oturdu.

"NİKAHIMIZI KIYIP GÖREVE DEVAM EDECEĞİZ"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Anestezi Uzmanı Dr. Elif Akova ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Genel Cerrah Dr. Alişan Berk Deniz çifti, koronavirüs salgınıyla olan mücadelelerine nikah molası verdi. Gelinlik ve damatlığın üzerine doktor önlüklerini giyip stetoskoplarını takan çift, bugün Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda evlendi. Törene çiftin ailelerinden ve yakınlarından sınırlı sayıda kişi katılabildi. Nikaha katılanlar ile şahitler de maske taktı ve nikah salonunda sosyal mesafeyi koruyarak oturdu. Doktor çift, nikah töreninin ardından çalıştıkları hastanelere giderek çalışmaya devam etti. Buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Dr. Elif Akova nikahlarıyla ilgili, "Heyecanlıyız, buruk bir mutluluk içindeyiz. Daha kalabalık bir şekilde, sevdiklerimizle, bu önlemler olmadan olsun isterdik ama mevcut durumumuz belli. Zor zamanlardan geçiyoruz. Düğünümüz iptal oldu, bazı şeyler iptal oldu ama bir şekilde bu şartlarda nikahımızı kıyıp görevimize devam edeceğiz. Bundan on gün öncesine planladığımız bir düğünümüz vardı, onu iptal etmek zorunda kaldık. Şimdilik bu şekilde buruk bir mutluluğumuz var. Nikahtan sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"DAĞILIP İŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

İnsanlara 'evde kal' çağrısında bulunan Dr. Alişan Berk Deniz ise, "Ben de çok mutluyum. Tabii ki tam istediğimiz gibi olmadı. Şartlar el verdiğimce yapmaya çalıştık. Mutluyuz, nikahtan sonra bu durumdan dolayı açıkçası bir planımız yok. Dağılıp, tekrar işimize devam edeceğiz. İnsanlara 'evde kal' diyoruz" dedi. Nikahlarının ardından hatıra fotoğrafı çektiren doktor çift, daha sonra çalıştıkları hastanelere giderek görevlerinin başına döndü.

- İstanbul