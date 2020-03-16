Koronavirüs mobilyayı etkilemedi - Son Dakika
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Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor.

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KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sektöre ilişkin olumlu beklentileri olduğunu söyleyerek, " Türkiye'de yılda ortalama 700 bin düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bu da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bütün üretim sektörlerinde tedirginlik yarattığını kaydeden İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektörünün panik yapmadan üretime devam etme gayretinde olduğunu belirtti. Ayhan, "Mobilya sektöründe talebin azalması kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ancak yaklaşan düğün sezonu, evlerin tadilat çalışmaları muhakkak sektörümüzü ayakta tutacaktır. Türkiye'de ortalama 700 bine yakın düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bunun da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olma zamanı" dedi.

HAMMADDECİLERE ÇAĞRI

Ham madde tedarikçilerinin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Bizleri iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü ham maddeye yapılacak zam ülke için en büyük kötülüklerden biri olur. Herkes fedakarlık yapmalı, ürünlerimizi yine aynı fiyatlara satmalıyız. Kimse fırsatçılık yapmamalı, olabildiğince fedakar olmalıyız. Devletimiz gerçekten takdire şayan tedbirler alıyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Bir insanın canı hiçbir parayla ölçülemez. Elimizden gelen neyse fedakarlık yapmaya hazırız. KDV indirimlerimiz var. Satışlarda hiçbir zam yapmadan bu sezonu geçirebiliriz. Tek istediğimiz bu konuda ham madde tedarikçilerimizin de bizim yanımızda olması. Bu kötü senaryoda iyi bir ekonomik yıl geçirmek için el birliği içinde olmamız lazım" diye konuştu.

'İHRACAT SIKINTISI YOK'

İhracat sıkıntısı yaşamadıklarını dile getiren Ayhan, "Bazı gümrük kapılarında muhakkak sıkıntılar oluyor. Onlara da çözümler bulundu. TIR'ları almıyorlar fakat konteynerler alınıyor. Gemi yoluyla zaten ihracat oluyor" dedi.

Son olarak ahşap mobilya tavsiyesinde bulunan Ayhan, "Ürünlerimizin ham maddesi ahşap olduğu için virüs taşıyacak ürünler değildir. Tüketicilerin gönülleri rahat olsun" diye konuştu.


Koronavirüs, Murat Erat, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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