Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi? - Son Dakika
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Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?

6 saat önce

Dünya koronavirüse karşı alarma geçerken Çin'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor.

Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?, System.String[]

Dünya koronavirüse karşı alarma geçerken Çin'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor. Peki tüm dünyada korku yaratan ve belirtileri gripe çok benzeyen koronavirüse yakalandığımı nasıl anlayabilirim'Belirtileri neler?


Koronavirüsün en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik hissi. Uzmanlar nadiren görülen belirtileri arasında ise baş ağrısı, kan tükürme, ishal ve balgam geldiğini belirtiyor. Koronovirüs hastalarında rastlanmayan semptomlar ise boğaz ağrısı ve burun akması.


Virüs bulaşanlar hastalanıyor mu?


Virüs bulaşan herkeste hastalığın semptomları görülmeyebiliyor. Uzmanlar, çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını ya da hiç belirti göstermediğini bildiriyor. Alman Robert Koch Enstitüsü, hastalığın kuluçka süresinin iki haftaya kadar sürebileceğini açıkladı. Virüs bulaşıp bulaşmadığından emin olmak isteyenlere önerilen, bir hekime başvurmaları ve tükürük testi yaptırmaları.


Maske virüsten korur mu?


Yaygın olarak kullanılan basit maskeler virüsten pek korumuyor, zira koronavirüs hapşırıkla ortaya çıkan damlacıkların sıçraması ve temas ile bulaşıyor. Bu nedenle enfekte olmuş veya bulaşmış olması muhtemel kişilerden uzak durulması, sıkça ve sabunla düzenli ve özenli şekilde ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanılması tavsiye ediliyor.


Griple arasındaki farklar neler?


Soğuk algınlığında önce boğazda kaşıntı, burun akması ve onu takiben öksürük ortaya çıkıyor. Akabinde ise günlerce süren boğaz ağrısı, balgamlı öksürük veya kuru öksürük ile baş ağırış ve halsizlik görülüyor. Grip ise şiddetli baş ağrısı ve eklem ağrıları ile kendini hissettiriyor. Kuru öksürük, boğazda gıcık hissi ve ağrı, 41 dereceye ulaşan ateş ile titreme görülüyor. Hastalar halsizlikten yataktan kalkmakta zorlanırken saatlerce uyuyabiliyor ve açlık da hissetmiyor. Ayrıca soğuk algınlığı birkaç günlük istirahat ile atlatılıp semptomları yaklaşık bir haftada ortadan kalkarken, grip daha uzun sürüyor ve bazen atlatılması haftalar sürebiliyor. Almanya Daimi Aşı Komitesi, özellikle risk grubunda olan kişilere yıllık grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor. Risk grubuna 60 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar, hamileler, sağlık personeli ve kalabalık insan grupları ile çalışanlar giriyor.


Antibiyotik ne zaman kullanılmalı?


Soğuk algınlığı hastalıklarının çoğu ile grip genelde virüs kaynaklı hastalıklar. Bu nedenle antibiyotikle tedavi uygun görülmüyor. Antibiyotiklerin mantığında ise bakterileri öldürme veya azaltma yöntemiyle bağışıklık sistemini desteklemek bulunuyor. Antibiyotikler mikro organizmaların hücre çeperini veya metabolizmasını bozuyor. Hücre çeperi delinmiş bakterinin yaşaması imkansız hale geliyor ve genelikle de patlıyor. Ancak bu sadece bakterilerde mümkün, virüslere karşı antibiyotiklerin faydası yok. Zatürree, bademcik iltihaplanması, şiştit ve menenjit gibi hastalıklara bakteriler neden olduğundan, tedavisinde antibiyotik kullanılması da fayda getiriyor.


Alexander Freund


(c)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:15 
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