Koronavirüs mücadelesi veren 3 ülkenin Türk büyükelçileri ile online seminer - Son Dakika
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Koronavirüs mücadelesi veren 3 ülkenin Türk büyükelçileri ile online seminer

6 saat önce

DEİK, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgınına yönelik olarak alınan tedbirler çerçevesinde sanal ortamda Türkiye'nin Pekin, Seul, Roma büyükelçileriyle sanal toplantı düzenledi.

Koronavirüs mücadelesi veren 3 ülkenin Türk büyükelçileri ile online seminer, System.String[]

DEİK, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgınına yönelik olarak alınan tedbirler çerçevesinde sanal ortamda Türkiye'nin Pekin, Seul, Roma büyükelçileriyle sanal toplantı düzenledi.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin ve Türkiye Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin katıldığı güncel gelişmelerin değerlendirildiği 'COVID-19 Tecrübeleri' konulu bir webinar (internet semineri) düzenlendi. Moderatörlüğünü ise DEİK Başkanı Nail Olpak yaptı.


"Salgınla mücadele şeffaf yapıldı"


Koronavüris konusunda Güney Kore'nin verdiği mücadeleye anlatan Türkiye Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, "Test et, tedavi et" ile mücadele etti. 2003 SARS ve 2005'deki MERS'ten çıkarılan derslerden yararlanarak kapsamlı stratejiye geçti. Günde 20 bin test yaptı ve şu an 400 bin teste ulaşmış durumda. Salgınla mücadele şeffaf yapıldı. Tüm bilgiler kamuoyunda paylaşıldı. Hiç birşey gizlenmedi. Bilgiler sürelik güncellendi. AB ve ABD'den gelen herkese test yapıldı ve 14 günlük karantina uygulandı. Ekonomik olarak ilk günden, dar gelirliden holdinglere kadar tedbirler alındı. 100 milyar dolar değerinde 3 paket açıklandı. Uçuşlar ve şehirler arası yolculuklar kapatılmadı. Tecrübesi ve dijital yapısıyla 2 ayda; ülkeyi kapmadan, ekonomi ve ticareti baskı altına alamdan bir strateji izledi. Dış ticaret en az etkilenecek şekilde yol haritası izledi" dedi.


Büyükelçi Erçin şöyle devam etti: "Türkiye ile Güney Kore arasında şu anda deniz ticareti ve uçakla kargo taşımacılığı devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayında işlerin rayına oturacağını düşünüyorum. 300 bini aşan turist sayısında patlama bekliyorduk. Ancak yaşanan koronavirüs kriz nedeniyle kaybımız olacak".


" İtalya'da AB'ye karşı güvensizlik var"


İtalya'da yaşananları değerlendiren Türkiye Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "İtalya mevsimsel grip ile koronavirüsün farkını anlayamadı. 31 Ocak'ta OHAL ilan edildi. Lombardiya'nın karantina altına alınacağını duyan halka bu bölgeden kaçtı. Bu da virüsün yayılmasına neden oldu. Şu anda 100 bin civarında vaka, 11 bin civarından ölüm var. İtalya 30 maddelik tedbir paketi açıkladı. AB'den beklentileri vardı. COVİD-19 bonosunun çıkarılmasını istediler. Ancak destek gelmedi. AB'ye karşı güvensizlik var. Virüs ve göç konusunda yalnız bırakıldıklarını düşünüyor" şeklinde konuştu.


Türkiye ile olan ilişkiye değinen Büyükelçi Esenli, "Türkiye, İtalya ile ticaretinde 800 milyon dolar fazlalık verdi. İtalyan şirketlerin Türkiye'de altyapı ve üst yapı konusunda 5.3 milyar euroluk yatırım var. İtalya sağlık işbirliği konusunda tecrübelerini Türkiye ile paylaşacağını söyledi. Bu sınavdan kim güçlü çıkarsa dünyadaki konumunun da güçlü olacağını düşünüyorum" dedi.


"2023 iktisadi hedeflere Çinsiz varamayız"


Çin'in önemine vurgu yapan Türkiye Pekin Büyükelçisi Önen, "Çin 2'li ilişkilerde doğru anlaşılmıyor. Eyalet ve sektörel bazda bakmak lazım. Çin, ürettiği kadar tüketen bir toplum. 2023 iktisadi hedeflere Çinsiz varamayız. Buradaki fuarlara iş adalarımız yeter ki gelsin. İmkanları araştırmamız lazım. Tarım, yazılım ve Ar-Ge yatırımları yapabiliriz. En etkili tedbir bence seyahatlerin ve sokağa çıkışların yavaş yavaş durdurulması. Çin'de SARS önemli bir tecrübe oldu. Artık Çin'de 20 yılda bir salgın oluyor. Bu durum artık finansal risk olarak görülmeye başlandı. Çin'de Başbakan başkanlığında bilim kurulu kurulmuştu. Bu hastalığın Çin'den çıkması nedeniyle dünya Çin'e kızgın. Çin yapılması gereken herşeyi yaptı. Bilgi birikimi konusunda şeffaf davrandı" açıklamasında bulundu.


Moderatör Nail Olpak ise şöyle konuştu: " Koronavirüs, ölümcüllük konusunda inşallah veba ve İspanyol gribi gibi olmaz. Tüm alışkanlıklarımızda yeni döneme gireceğiz. Sağlık ve işletmelerin devamlılığını gözeteceğiz". - İSTANBUL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

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