Pandemi süresince mücadelesine devam etti, 117 kilodan 64 kiloya düştü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Barış Akyıldız, koronavirüs tedbirleri öncesinde başladığı kilo verme mücadelesini, pandemi süresi boyunca da devam ettirerek 117 kilodan, 64 kiloya düşmeyi başardı.

PANDEMİ, MÜCADELESİNE ENGEL OLAMADI

Özel bir günde çekilen fotoğrafını gördükten sonra kilo vermeye karar veren Barış Akyıldız, Şubat ayında diyet ve spora başladı. Spora başladığında 130 kilo olan Akyıldız'ın, kilo verme mücadelesi ise Mart ayında getirilen koronavirüs tedbirlerine takıldı. Pandeminin başında 117 kiloya kadar düşen Akyıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapanması ile beraber park, bahçe, sokak ve yaşadığı evde spor yaparak mücadelesine devam etti.

SPOR SALONLARI KAPANINCA SOLUĞU DIŞARIDA ALDI

Spor salonlarını kapanmasını ilk olarak olumsuzluk olarak gördüğünü söyleyen Akyıldız, "Sonra düşündüm ve bu olumsuz durumu, iyice olumsuzlaştırmayarak, dışarıda spor yaparak daha da güzel hale getirebilirim dedim. Sporu dışarıda yaptım, kendimce bir diyet uyguladım. Bu şekilde yavaş yavaş başladım. Bu şekilde de devam ettim" dedi.

"EVE KONDİSYON BİSİKLETİ ALDIM"

Sokağa çıkma yasaklarını eve aldığı kondisyon bisikleti ile değerlendirdiğini ifade eden Akyıldız, "Sokağa çıkma yasağının geldiği günlerde, eve kondisyon bisikleti aldım. Kondisyon bisikletinde, yapılabilecek spor hareketlerini yaptım. Bu şekilde devam ettim. Pandemi başlangıcında 128 kiloydum, şu an 64 kiloyum" diye konuştu.

"İSTEYİNCE YAPILAMAYACAK BİR ŞEY YOK"

İsteyince yapılamayacak bir şeyin olmadığını belirten Akyıldız, "Herkes isteyince yapabilir. Önemli olan doğru anı bulmak ve değerlendirmek. Ne zaman yapabileceğimi hissettiysem o zaman başladım. Birçok yer kapandığı için evdeydik. Ben pandemi sürecini bu şekilde değerlendirdim" dedi.

"EN BÜYÜK ADIMI O FOTOĞRAF ATTI"

Özel bir günde çekildiği fotoğraf ile kilo vermeye karar verdiğini söyleyen Akyıldız, "Aslında bir ay içinde farklı farklı anlarda kafama yatmaya başladı. En son olarak özel bir günde çekildiğim fotoğrafta, çok rahatsız edici olduğumu fark ettim. Onun ardından en büyük adımı o fotoğrafla attım. Hemen spor salonuna yazıldım, diyete başladım" şeklinde konuştu.