Koronavirüs mutasyonu: BioNTech aşının yeni türe karşı etkili olma ihtimalinin 'çok yüksek' olduğunu açıkladı

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olma ihtimalinin "çok yüksek olduğunu" söyledi.

Şahin, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyant İngiltere'de tespit edildi ve biraz farklı nitelikte. Bir değil, dokuz mutasyona uğramış bir tür ve şu anda bu varyanta karşı aşımızın koruma sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak bilimsel olarak, bu aşının bağışıklık sisteminde yarattığı etkinin yeni virüs varyantında da geçerli olma ihtimali çok ama çok yüksek" dedi.

Ancak Şahin, aşı geliştirmede kullandıkları teknolojinin kendilerine mutasyonlara göre aşıyı revize etme olanağı sağladığını ve yeni türe karşı altı hafta içerisinde etkili bir aşının geliştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Şahin dün Alman basınına yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki günlerde mutasyonla ilgili çalışmalar yapacaklarını ancak konuyu "belli bir ağırbaşlılık" içerisinde ele aldıklarını belirtti.

dpa'nın haberine göre, Şahin, "Geliştirdiğimiz aşıyı halihazırda yaklaşık 20 kadar mutasyona uğramış farklı virüs varyantına göre test etmiş durumdayız. Aşımızın bağışıklık sisteminde, tüm bu türleri etkisiz kılacak bir yanıt veriyor" dedi.

Şahin: Türkiye'ye nispeten hızlı teslimat yapılabilir

Şahin, yeni türle ilgili daha fazla çalışma ve deney yapılması gerektiğini vurgulayarak, iki hafta içerisinde daha kesin bir değerlendirme yapabileceklerini ancak aşının etkili olacağından emin olduklarını ifade etti.

Şahin, geliştirdikleri aşı konusunda önceliği şirketin çalışanlarına verdiklerini ve bu nedenle de henüz kendisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şahin basın toplantısında sorulan bir soru üzerine aşı konusunda Türkiye ile de görüşmelerin sürdüğünü ve kısa süre içerisinde sözleşme imlamanın mümkün olacağını belirtti.

Şahin, "Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir" dedi.

İngiltere, haftasonunda yaptığı açıklamada koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü tespit ettiklerini ve bu türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Bu gelişme üzerine İngiltere'de Londra ve güneydoğu bölgesinde daha kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe sokulurken, aralarında Türkiye'nin de olduğu 40'tan fazla ülke uçuşları geçici bir süreliğine askıya aldı.