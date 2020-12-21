Koronavirüs mutasyonunun piyasalara etkisi: TL ve havacılık hisseleri düşüşte, altın yükselişe geçti - Son Dakika
BBC

Koronavirüs mutasyonunun piyasalara etkisi: TL ve havacılık hisseleri düşüşte, altın yükselişe geçti

21.12.2020 17:12
Koronavirüs mutasyonunun piyasalara etkisi: TL ve havacılık hisseleri düşüşte, altın yükselişe geçti, System.String[]

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs yüzünden alınan önlemler ve İngiltere'ye uçuşların bazı ülkeler tarafından tekrar askıya alınması, küresel piyasalarda riskten kaçışın görülmesine yol açtı.

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs yüzünden alınan önlemler ve İngiltere'ye uçuşların bazı ülkeler tarafından tekrar askıya alınması, küresel piyasalarda riskten kaçışın görülmesine yol açtı.

Havacılık sektörü başta olmak üzere hisse senetleri ve Türk Lirası değer kaybetti.

TL dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybetti; böylece gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en az değer kaybeden para birimi oldu.

Benzer para birimlerinde ise yüzde 3,5'e yaklaşan değer kayıpları yaşandı.

Reuters'a konuşan bankacılar TL'deki pozitif ayrışmayı, TCMB'den bu hafta beklenen yeni sıkılaştırma adımlarına ve petrol fiyatlarında yüzde 5'i aşan düşüşe bağladı.

Petrol fiyatları, bugün yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Dolar/TL, cuma günü gerilediği 20 Kasım'dan beri en düşük seviye olan 7,6095'ten yükselişe geçerek bugün en yüksek 7,7350'yi gördü.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise güne yüzde 1'in üzerinde düşüşle başladıktan sonra kayıplarını artırdı.

THY hisseleri yüzde 6,1, Pegasus yüzde 6,6, TAV hisseleri yüzde 6,2 düştü.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak değerlendirilmesi sonucu değer kazandı.

İngiltere'nin para birimi sterlin de dolar karşısında yüzde 2,5 değer kaybetti.

Sterlinin mart ayından beri en kötü gününü geçirmesinde İngiltere'nin sınırlarının kapanmasıyla arz tehlikesinin baş göstermesi ve Brexit görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması da rol oynuyor.

Avrupa borsaları sert düştü

Avrupa borsalarında sert düşüşler görüldü.

Avrupa'nın en büyük 600 şirketinin yer aldığı Stoxx 600 endeksi %2,3 geriledi.

İngiltere'nin FTSE endeksi %2,1 geriledi.

Almanya'nın DAX endeksi %2,3 ekside.

Avrupa'nın seyahat ve eğlence sektörü şirketlerinin yer aldığı endeks %5,5 gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Avrupa'nın büyük petrol şirketlerinin yer aldığı enerji endeksi ise yeni yasakların petrol talebini azaltacağı endişesiyle %4'e yakın gerildi.

Bloomberg'e konuşan Commerzbank'tan sabit getirili stratejinin başında olan Christoph Rieger, "İngiltere'deki virüs mutasyonu gelecek yılın tahminleri ve görüşlerinin aslında yanlış olabileceği anlayışının ortaya çıkmasından ötürü tedirginlik yaratıyor. Bu cidden de korkutucu" dedi.

Altın, ABD'deki mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla yükselerek ons başına 1.900 doları geçti; ancak öğleden sonra yüzde 0,60 civarında değer kaybederek ons başına 1,870 dolara kadar geriledi.

Korku endeksi yükseldi

Piyasalardaki korku ve belirsizliği ölçen VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) endeksi, 30 seviyesine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks, kasım ayının başından bu yana 25 puanın altında seyrediyordu.

Aşı gelişmeleriyle birlikte kasım ayının son haftasında VIX Endeksi 20 puanın altına gerileyerek salgının başladığı şubat ayından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Koronavirüs mutasyonunun piyasalara etkisi: TL ve havacılık hisseleri düşüşte, altın yükselişe geçti

Türk Lirası, İngiltere, Havacılık, Altın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs mutasyonunun piyasalara etkisi: TL ve havacılık hisseleri düşüşte, altın yükselişe geçti - Son Dakika Dünya

BBC

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