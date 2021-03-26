Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı

26.03.2021 22:51
Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı, System.String[]

İspanya'da, koronavirüse yakalanan 63 yaşındaki adam, 114 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Adam, solunum cihazlarından kurtulup nefes almaya başlayınca aylar sonra ilk kez deniz kenarında gün ışığına çıktı.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşayan 63 yaşındaki Joan Soler Sendra, Kasım 2020'de iki erkek kardeşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Kardeşleri süreci evlerinde geçirirken, Sendra yüksek ateş ve solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Sendra, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan hasta, yaklaşık dört ay boyunca yaşam mücadelesi verdi. 114 günün ardından yoğun bakım mücadelesinden zaferle ayrılan Sendra, bu hafta itibarıyla solunum cihazı desteği olmadan nefes alabilmeye başladı.

YATAĞIYLA DIŞARI ÇIKARTILDI

Hastanede yoğun bakım ünitesinden sorumlu ikinci isim olan Dr. Andrea Castellvi ve ekibi, Sendra'nın bu gelişiminin ardından önemli bir adım attı. Hastaya 'deniz ve güneş' terapisi uygulamaya karar veren ekip, Sendra'yı hasta yatağında da olsa dışarı çıkardı.

Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı

"BİZİM İÇİN MORAL OLDU"

Aylar sonra ilk kez deniz kenarına giden ve gün ışığına çıkan Sendra'ya kardeşi Jaume Soler de eşlik etti. Jaume doktorların verdiği karar için, "Bu bizim için büyük bir moral oldu" dedi.

Dr. Castellvi ise yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki hastaların dışarı çıkıp ailelerini görmesi, deniz ve güneşin tadını çıkarabilmesi, savaşmaya devam edebilmeleri için güç veriyor. Sendra da adım adım ilerleme gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı

Koronavirüs, Barcelona, İspanya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı - Son Dakika


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