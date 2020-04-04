Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi

6 saat önce

İSTANBUL'da çeşitli kamu kurumlarına ait 16 ihale koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi, System.String[]

İSTANBUL'da çeşitli kamu kurumlarına ait 16 ihale koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle iptal edildi. İptal edilen ihalelerin 5'i Kartal Belediyesi'ne ait.

Koronavirüs salgını, kamu kurumlarının daha önce programladığı ve ilan ettiği ihalelerin yapılmasını da etkiliyor. İstanbul'un ilçe belediyelerinden Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Şişli, Ataşehir ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Beyoğlu Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank A.Ş.), TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 16 ihale koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Belediyelerin iptal ihaleleri

Kartal Belediyesi'nin iptal ettiği 5 ihale şunlar: "Yazıcı ve Fotokopi Makinesi Alımı", "Çim Biçimi ve Ağaç Budama Bakım Hizmeti", "2020 Yılı Ramazan Ayı İftar ve Sahur Yemeği Hizmet alımı", "Hazır Beton Alımı", "Ahşap Malzeme Alımı".

Pendik Belediyesi "Tatlı Alımı" ve "2020 Yılı Ramazan Ayı Etkinlikleri Organizasyonu" ihalelerini, "Covid 19 önlemleri sebebiyle" diyerek iptal etti.

Eyüpsultan Belediyesi "2020 Yılı Ramazan Ayı Etkinlikleri Hizmet Alımı İşi" ihalesini şu gerekçeyle iptal etti: " Ülkemizde devam eden Covid-19 Korona virüsü salgını nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda ülke genelinde tüm etkinlik ve organizasyonların iptal edilmesi sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir."

Beylikdüzü Belediyesi, "İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Bayram Kıyafeti Alı" ihalesini, "Ülkemizde ve tüm dünyada yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid19 genel salgın hastalığının önüne geçmek amaçlı olarak" gerekçesiyle iptal etti.

Şişli Belediyesi, "İnşaat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 2020 Yılı Yazlık-Kışlık Giyim" alımı ihalesini coronavirüs nedeniyle iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"COVID-19 salgını nedeniyle rekabet koşullarının oluşamayacağından dolayı ihale iptal edilmiştir."

Ataşehir Belediyesi "Asfalt Kaplama Yapım İşi" ihalesini iptal gerekçesinde şöyle dedi:

"Son dönemde yaygın olan corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya çapında ve ülkemizde vaka ve vefat oranları artmakta, dolayısıyla zor günler yaşanmaktadır. Covid-19 virüsünün en çok yayılma alanının birebir yakın insan teması olduğu konunun uzmanları tarafından belirtilmektedir. Bu salgın hastalığın ne kadar süreceği, etkisinin azalıp azalmayacağı gibi konular halen belirsizliğini korumaktadır. Yukarıda anlatılanlar nedeniyle ihalenin 4734 sayılı kanunun 40. maddesine istinaden ihale yetkilisince iptal edilmiştir."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "35 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi ve Ekipmanları" alımı ile "Sistem ve Network Bakım ve Destek" hizmet alım ihalelerini iptal etti. Her iki ihale de aynı gerekçeyle iptal edildi: "Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale esnasında oluşabilecek salgın tehdidini önlemek için ihale iptal edilmiştir."

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Beyoğlu Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, "28 Kişilik Personel" hizmet alım ihalesini, "Dışsal Zorlayıcı Sebep (Covid-19) Nedeniyle belirsizliğin ortaya çıkması" gerekçesiyle iptal etti.

TCDD

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, "Köprü ve Menfezlerin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatların Yapılması İşleri" ihalesini iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"Korona Virüs Sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız Tarafından Alınan Tedbirler ve Seyahat Kısıtlamaları Kapsamında Yeterli Rekabet Koşullarının Oluşmadığı Nedenleriyle İhale İptal edilmiştir".

Türk Eximbank A.Ş.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank A.Ş.), "Personel Taşımacılığı Servis Hizmeti Alımı" adı altında açtığı ihaleyi iptal etti. İptal gerekçesinde, "Koronavirüs (2019-nCov) salgını tedbirleri çerçevesinde ihalenin E-İhale olarak yapılması için iptal edilmiştir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:40 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 17:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]