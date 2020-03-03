Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

6 saat önce

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi

Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir, System.String[]

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.


Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:11 
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