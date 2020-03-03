Son Dakika › Dünya › Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir - Son Dakika Dünya
Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir
6 saat önce
Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi
Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:11
Son Dakika UEFA, koronovirüs nedeniyle yeni bir futbol takvimi belirleyecek Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım