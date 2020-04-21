Koronavirüs nedeniyle Almanya?da mahsur kalan gurbetçiler yurda dönüyor - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle Almanya?da mahsur kalan gurbetçiler yurda dönüyor

6 saat önce

anlattı. Kuzenlerini ziyaret etmek için 1 Mart'ta Almanya'ya giden Fatma Demirtaş, 'Ramazana vatanımızda girmek büyük bir mutluluk, Allah herkesi vatanına kavuştursun, bütün devlet büyüklerimize teşekkür ederiz bu imkanları sağladıkları için' dedi.

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anlattı. Kuzenlerini ziyaret etmek için 1 Mart'ta Almanya'ya giden Fatma Demirtaş, 'Ramazana vatanımızda girmek büyük bir mutluluk, Allah herkesi vatanına kavuştursun, bütün devlet büyüklerimize teşekkür ederiz bu imkanları sağladıkları için' dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniye Avrupa'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.  İlk etabı 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen uçuşların ikinci etabı dün Almanya'nın Frankfurt kentinden yeniden başladı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'ye dönmek için Frankfurt ve Köln Bonn Havalimanı'na akın etti..

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinde  Almanya'dan 3 bin 269 gurbetçinin yurda dönmesi planlanıyor. DHA yurda dönüş için havalimanına akın eden gurtbetçileri görüntüledi.

ÖNCE BAŞKONSOLOSLUĞUNA KAYIT YAPTIRDILAR

Türkiye'ye dönmek için hazırlanan gurbetçilerin önce ülkede bulunan Türkiye Başkonsolosluklarına başvuru yaptığı belirtildi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Köln Bonn Havalimanında vatandaşların tahliye işlemlerinde hazır bulundu. Köln'den ilk uçuş, 180 yolcu ile İstanbul'a 18.45 de gerçekleşecek.

'RAMAZANI VATANDA GİRMEK BÜYÜK MUTLULUK?

DHA'ya konuşan Köln Bonn Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmeyi bekleyen gurbetçiler Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını söyledi. Kuzenlerini ziyaret etmek amacıyla 1 Mart'ta Almanya'ya giden Fatma Demirtaş, 'Ramazan Ayı'na vatanımızda girmek büyük bir mutluluk, Allah herkesi vatanına kavuştursun, bütün devlet büyüklerimize bu imkanları sağladıkları için teşekkür ederiz' dedi.

'KÖLN KONSOLOSLUĞU ÇOK EMEK VERDİ?

Yakup Bekar ise Erasmus programıyla gelen öğrenci yeğenini 1 ay boyunca misafir ettiklerini ve mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye gönderilmelerini sağlayan konsolosluk yetkililerinin emek sarfetiklerini belirtti. İhsan Köylüoğlu ise biletlerini önceden aldıklarını ve salgın nedeniyle ülkede mahsur kaldıklarını ifade ederek, Türkiye'nin devlet yetkililerine teşekkür ederiz. Tahliye operasyonu başarılı. Minnettarız diye konuştu.

'TAYYİP BABAMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ?

Muhittin Oymak da devletin ücretsiz olarak uygulamaya koyduğu tahliye operasyonundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Torununun düğünü için Adıyaman'dan Almanya'ya giden ve salgından dolayı Köln'de mahsur kalan İfaket Arabacılar ise 'Ülkemize dönüyoruz. Mutluyuz. Tayyip Babamıza teşekkür ederiz' ifadelerine yer verdi.


Almanya, Türkiye, Köln, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:32 Kaynak: DHA

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