Koronavirüs nedeniyle ara verilen bisiklet turları tekrar başladı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ara verilen bisiklet turları tekrar başladı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında spor aktivitelerinin yasaklanmasıyla yapılamayan bisiklet turları kontrollü normal hayat sürecine girilmesiyle tekrar başladı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında spor aktivitelerinin yasaklanmasıyla yapılamayan bisiklet turları kontrollü normal hayat sürecine girilmesiyle tekrar başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından spor aktivitelerine getirilen yasaklar normalleşme sürecinde kapsamında kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan bisiklet turları tekrar İstanbul sokaklarında yapılmaya başlandı. Küçükçekmece'den başlayan yaklaşık 50 kişilik bisiklet turu, sahil yolunu kullanarak Galata Köprüsü'ne ulaştı. Daha sonra kalabalık bisiklet grubu Karaköy İskelesi'ne geldi. Karaköy İskelesi'nde yarım saat mola verilmesinin ardından devam eden bisiklet turu, Küçükçekmece'ye dönülmesiyle sona erdi. Yaklaşık 35 kilometre boyunca bisiklet pedal çeviren bisikletçiler maske takıp sosyal mesafeye dikkat etti. Yaklaşık 2,5 ay sonra bisiklet sürmenin heyecanını yaşayan Nihat Sarı, " Ataköy'de oturuyorum. Küçükçekmece Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Kulübü bisiklet grubu ile birlikte birkaç aydan beri turlara katılıyorum. Pandemi döneminde bildiğiniz gibi kapalı kaldık uzun bir süre. Nihayet bugün büyük bir grup toplanarak çıktık. Çok mutluyuz. Keyifli bir sürüş yaptık. Çok fazlasıyla keyif aldık. Zaten çok büyük özgürlük veren bir şey. Grupla birlikte gidince çok daha keyifli oluyor. Bütün İstanbullulara bisiklete binmeyi ve arabadan kurtulmalarını öneriyorum" dedi. Bisiklet turuna katılan Diş Hekimi Selin Çolakol ise, "Bugün çok keyifliydi. Uzun süredir evdeydik. O yüzden dışarı çıkabildiğim için mutluyum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:39 Kaynak: DHA
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