Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi

6 saat önce

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, 'Sosyal mesafe' kuralının korunamadığı göz önüne alınarak Merkez Mahallesi'nden Ambarlı Mahallesi'ne alınan semt pazarı, esnafın "Bizi sürekli olarak taşımak istiyorlar" endişesi ile bu haftada da açılmadı.

Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi, System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, 'Sosyal mesafe' kuralının korunamadığı göz önüne alınarak Merkez Mahallesi'nden Ambarlı Mahallesi'ne alınan semt pazarı, esnafın "Bizi sürekli olarak taşımak istiyorlar" endişesi ile bu haftada da açılmadı. İstanbul Pazarcı Odası Başkan Yardımcısı Nafiz Yarar, normalleşmeye geçilinceye kadar başka yerde tezgah açmayacaklarını belirtirken, ilçede pandemi kararları nedeniyle 10 günde 14 semt pazarından sadece 5'inin açıldığını söyledi.

Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs ile mücadele sürdürülürken Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nın geçen haftadan itibaren aynı gün Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi. Pazarcılar, bu karara tepki göstererek, geçen hafta tezgah açmadı. Belediye Başkanı Turan Hançerli, dün yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun  pazarın denetim ve kontrolün mümkün olduğu Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında açılmasına dair karar aldığını belirterek, "Geçen Çarşamba günü pazarcı arkadaşlarımız tezgah açmadı. Ama yarın (bugün) Ambarlı'dakı kapalı pazarda tezgah açacaklarına inanıyorum. Bu pazarcılarımız, hem de alışveriş yapan hemşerilerimiz için iyi olacaktır. Aksi halde mesafe denetimi yapamadığımız, maske sorununu çözemediğimiz pazarların açıldığı sokaklarda oturan insanların da kaygı duymasına yol açıyoruz" dedi.

BU SABAH DA AÇILMADI

Çarşamba pazarı bugün de Merkez Mahallesi'nde açılmazken, zabıta ve polis ekipleri gün boyu  beklerken, halkın yönlendirildiği Ambarlı Mahallesi'nde de tezgah açılmadı. Pazarcı Odası Başkan Yardımcısı Nafiz Yarar;  Belediye'nin Merkez Mahallesi'ndeki pazarı iş potansiyeli çok düşük olan Ambarlı Mahallesi'nde açmak istediğini ancak, esnafın buna karşı çıktığını söyledi. Yarar, "Koronavirüs vaka süreci bitinceye kadar Çarşamba pazarı esnafı burada tezgah açmayacak. Zaten yarın Ambarlı'da cumartesi günü kurulması gereken pazar buraya kurulacak. İkinci bir pazarın olma şansı yok. Esnaf da bu pandemi kurulunun verdiği karara uyacak, normalleşme ardından eski yerinde tezgahını açacak. Avcılar'da son pandemi kararları nedeniyle 10 günde 14 semt pazarından 5 tanesi açılabildi.  Bunun sonucunda insanlar marketlere yönlendirildi. Pazar denetimi bize bırakılsa sosyal mesafeyi de koruyup tezgahlarımızı açtıracağız. Bizimle hiçbir uzlaşma yoluna gidilmiyor. Salı günü saat 15.00'te Çarşamba pazarı Merkez Mahallesi yerine Ambarlı'da açılsın diye telefon geliyor"  dedi.

"NEDENİNİ ANLAMIYORUZ"

Merkez Mahallesi'nden Ambarlı'ya alışveriş için gelen iki kadından Semra Uğur, "İki haftadır buraya yönlendiriliyoruz, pazarcılar gelmiyor. Neden gelmediklerini de anlamıyoruz" derken, arkadaşı "Geçen hafta da geldik yoktular. Bböyle bir süreçte tedbir amaçlı yapılan bir uygulamaya katılmaları gerekiyordu" dedi. İki kadın tezgah açmayan pazarcıların yanına giderek neden satış yapılmadığını sorunca  "Karar için 'Geçici' diyorlar. Buraya gelirsek bizi sürekli burayı tutmaya çalışacaklar. Buradaki esnaf zaten iş yapamıyor" yanıtını aldı.

MARKETLER FİYATLARI YÜKSELTTİ

Pazar alışverişine gelen Sadiye Karaman da, Koronavirüs sürecinde emekli maaşı ile 9 nüfusa bakmak zorunda kaldığını anlatırken, "Pazarı açmayınca marketlere gitmek zorunda kaldık. Onlar da fiyatları yükseltti. Avcılar halkı buraya geliyor, geri dönüyor. Sokağa çıkmayın deniliyor Ramazan da geldi insanları oraya- buraya sürüyorlar. Bizi markete, manava gitmek zorunda  bırakmasınlar" dedi.


Koronavirüs, Çarşamba, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:21 Kaynak: DHA


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