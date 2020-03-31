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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki hava trafiğinde yüzde 88 azalma kaydedildi
6 saat önce
Avrupa Hava Ulaşım Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.
Avrupa Hava Ulaşım Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.
Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, bir önceki yılın aynı günü ile kıyaslandığında uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:44
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